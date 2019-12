Wiceprezes TFI PZU: ponad 1,2 mld zł ze sprzedaży netto za 10 miesięcy br.

Należące do grupy PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych po 10 miesiącach tego roku, odnotowało ponad 1,2 mld zł ze sprzedaży netto, powiedział PAP wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek. Szacuje, że w przyszłym roku wynik może być na podobnym poziomie.

"Łączna sprzedaż netto po 10 miesiącach wynosi ponad 1,2 mld zł. Ten rok nie jest łatwy dla branży funduszy inwestycyjnych. Większość TFI notuje spadek wielkości aktywów pod zarządzaniem. Nasze fundusze konsekwentnie realizują przyjętą strategię, dzięki czemu odnotowujemy bardzo dobre wyniki inwestycyjne zarządzanych funduszy" - powiedział Żółtek.



Wiceprezes wskazał, że strukturalnie sprzedaż TFI PZU jest odzwierciedleniem sytuacji rynkowej, tzn. najwięcej aktywów towarzystwo pozyskało do funduszy obligacji, zarówno krótkoterminowych, skarbowych jak i zagranicznych.



"Największą popularnością cieszy się fundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez, który w okresie ostatnich 12 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 9,4 proc. Z punktu widzenia wyników na szczególne uznanie zasługuje również fundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących, którego 12 miesięczna stopa zwrotu wynosi ponad 18 proc." - powiedział.



Zdaniem Żółtka, pojawiające się oznaki nadchodzącego globalnego spowolnienia gospodarczego "powinny wspierać dalsze dobre zachowanie się obligacji jako klasy aktywów".



"Ponieważ sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest pochodną tego, co się dzieje na rynku, dlatego prognozowanie, jaki będzie przyszły rok jest po części prognozowaniem wyników, jakie będą osiągać fundusze inwestycyjne. Co chwilę słyszymy zapowiedzi o możliwym spowolnieniu, przyhamowaniu gospodarczym w skali całego świata, ale z drugiej strony widać, że banki centralne podjęły już działania starając się zwiększyć płynność rynku, tak żeby poprawić sytuację. Dlatego myślę, że w 2020 r. powinniśmy osiągnąć sprzedaż netto na podobnym poziomie co w tym roku, ponad 1 mld zł" - powiedział.



Pytany o PPK, Żółtek przypomniał, że ponad tysiąc pracodawców, zatrudniających łącznie pół miliona pracowników wybrało Grupę PZU. Na współpracę zdecydowały się m.in. PKN Orlen, Grupa Energa, Coca-Cola, PKP Intercity, Orbis, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen i Vistula.



Zgodnie z przepisami, firmy, które na 31 grudnia 2018 r. zatrudniały ponad 250 pracowników, były do 25 października zobowiązane do zawarcia z instytucją finansową umowy na zarządzanie PPK. Następnie najpóźniej do 12 listopada 2019 r. były zobowiązane do zawarcia umowy o prowadzenie PPK.



Żółtek przypomniał, że PZU uruchomiło bezpłatny internetowy serwis do obsługi pracowniczych planów kapitałowych przez pracowników, a także serwis e-PPK do obsługi pracowniczych planów kapitałowych przez pracodawców.



"Oferujemy pracownikom łatwy dostęp do ich rachunków dzięki intuicyjnej w użytkowaniu i dostępnej o każdej porze platformie inPZU. Można z niej korzystać także przy użyciu smartfonów. A pracodawców chcemy maksymalnie odciążyć, dlatego bezpłatny serwis e-PPK umożliwia proste i bezpieczne dokonywanie online wielu skomplikowanych czynności" – wskazał Żółtek.



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) zarządza kwotą prawie 20 mld zł. W ofercie TFI PZU znajduje się 16 funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych.