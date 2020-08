Jak podało we wtorek Office for National Statistics, nieznacznie spadła liczba ogłoszeń opublikowanych w internecie przez pracodawców. To jeden z głównych wyznaczników tempa odbudowy rynku pracy, pisze Reuters.

Między 7 a 14 sierpnia łączna liczba zamieszczonych w sieci ogłoszeń o pracę spadła z 62 do 58 proc. średniej z 2019 roku. Na urlopach przebywa aktualnie 12 proc. ogółu zatrudnionych osób.