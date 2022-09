Środki na inwestycję ze strony państwa brytyjskiego pochodzić mają z funduszu o wartości 1,7 mld GBP, który został stworzony na finansowanie nowych projektów jądrowych w Wielkiej Brytanii. Londyn szacuje, że jego udział w inwestycji EdF może sięgnąć 20 proc. Zapowiedziana kwota 700 mln GBP wygląda jednak bardzo skromnie przy wartości całego projektu, która szacowana jest na co najmniej 20 mld GBP.

Wielka Brytania chce by do 2050 r. potrojona została obecna moc elektrowni jądrowych, choć to dopiero druga elektrownia tego typu jaka uzyskuje aprobatę rządu od trzech dekad. Inwestycja o mocy 3,2 GW ma zasilać w prąd 6 mln domów przez kolejne 60 lat.