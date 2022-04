Wielkie pomaganie [PODCAST]

Kończy się Wielki Tydzień, zbliża się Wielkanoc, a dziś mamy podcast o wielkim Polaków pomaganiu. Czy robimy to dobrze, jakie rozwiązania są dobre, jakie złe, a jakie by się jeszcze przydały. O tym mówią: pani Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, dziś europosłanka; Rafał Brzoska, prezes InPostu, którego firma udzieliła już pomocy wartej 15 mln zł, a biznesmen w końcu przestał liczyć; Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thorntonie oraz Olena Łopuszeńska, dr zarządzania, która na początku wojny uciekła z Ukrainy do Polski. Pewnie nie wiecie, ale pomaganie wpływa korzystnie na niosących pomoc. O tym dowiecie się z kolei od Marty Zaraski, autorki książki Tajemnice długowieczności.

Choć wiele można o Polakach powiedzieć dobrego, to nasi goście ostrzegają: nie pozwólmy, by zapał minął, wojna nie skończy się szybko, bądźmy wytrwali, bez systemowego podejścia rządu się nie obędzie.

Słowa Oleny Łopuszeńskiej mogą wprawić wszystkich nas w samozachwyt, ale nie zapominajmy, co mówi pani Janina Ochojska – oby to doświadczenie nas zmieniło, obyśmy utrzymali to wysokie ce. Czego sobie i państwu na te święta wielkanocne życzę.

