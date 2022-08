Początek nowego tygodnia na rynku przyniósł relatywnie dobre nastroje, pomimo mieszanych sygnałów płynących we wskazań indeksów PMI. Nad ranem parkiety w Azji nieznacznie traciły po słabszym wskazaniu z Chin (przemysłowy PMI 50,4 pkt vs oczek. 51,5 pkt). Dodatkowo zarówno zbiorcze wskaznie dla Strefy Euro jak i odczyt dla Niemiec wypadły poniżej bariery 50 pkt. (oddzielającej teoretycznie wzrost gospodarczy od kurczenia się). Dla Polski odczyt wyniósł 42 pkt. (wobec 44 pkt uprzednio), co stanowiło niemiłe zaskoczenie. Rynek przyjmuje jednak zbyt wysoki poziom sceptycyzmu w zakresie odpowiadających na ankiety w ramach badanej grupy. W USA ISM wyniósł 52,8 pkt., co potwierdza iż w relacji Europa – USA to USD ma obecnie bardziej stabilny „standing finansowy” do dalszego zacieśniania polityki monetarnej.

Lokalnie, w ramach WIG20, warto wspomnieć o ponad 7% podbiciu walorów Pepco, które próbują złamać trwający od sierpnia 21' trend spadkowy. Na szerokim rynku głównym tematem pozostają kwestie energetyczne ze szczególnym skupieniem się na „węglu” i spółkach powiązanych czym tłumaczyć można dzisiejsze dalsze podbicia akcji Bumechu (+14,68%) OTLogistics (+16,6%) czy PKP Cargo (+11,7%) Udaną sesję zanotowały również akcje ZEPAK'u notują podbicie o ponad 9%. Sektor energetyczno-węglowy jest tym który skupia obecnie największą aktywność inwestorów z uwagi na podwyższoną płynność i zmienność (premiującą kapitał spekulacyjny).

Z rynkowego punktu widzenia WIG20 testuje górne granicy ostatniej konsolidacji. Wyraźne wyjście ponad 1735 pkt. oznaczać będzie próby zainicjowania wybicia w kierunku okolic 1800 pkt.