Amerykańska gospodarka mocno odreaguje ubiegłoroczne załamanie, jednak pomoc ze strony władz monetarnych nadal będzie konieczna. Nie możemy na razie rozważać wycofania wsparcia, stwierdził Jon Williams, szef Banku Rezerw Federalnych z Nowego Jorku.

Cytowany przez agencje Reuters bankier centralny uważa, że gospodarka USA ma szansę w tym roku rozwijać się w tempie około 7 proc. (odczyt skorygowany o inflację), co byłoby najwyższą dynamiką od dziesięcioleci. Jednak nawet tak wysokie tempo może nie wystarczyć, by zrealizowane zostały dwa podstawowe cele jakie postawił Fed zanim zacznie rozważać zmiany w swojej polityce. Chodzi i poziom inflacji i stan tzw. pełnego zatrudnienia.

Oczywistym jest, że perspektywy dla gospodarki uległy wyraźnej poprawie. Jednak zarówno dane, jak i warunki, które obecnie obserwujemy nie spełniają założeń i nie są wystarczające by FOMC mógł zmienić swoje nastawienie jeśli chodzi o politykę pieniężną, w tym poziom stóp procentowych – powiedział Williams.

Oficjel podkreślił, że podziela opinię innych przedstawicieli Fed, że wyskok inflacji ma jedynie czasowy charakter i bardziej związany jest on z oczekiwaniami odbicia w gospodarce niż z trwałą tendencją. Do tego w gospodarce nadal brakuje co najmniej 8,5 mln miejsc pracy w porównaniu do szczytu z lutego, sprzed wybuchu pandemii koronawirusa.

Chociaż inflacja może wzrosnąć w najbliższym czasie, gdy ceny odbiją się od niskich poziomów z zeszłej wiosny, prawdopodobnie w przyszłym roku spadnie do około 2 proc. - ocenił Williams. W jego opinii władze monetarne mają narzędzia potrzebne do kontrolowania krótkoterminowych stóp procentowych, które idą w dół.