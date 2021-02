John Williams, szef nowojorskiego oddziału Banku Rezerw Federalnych (Fed) jest zdania, że amerykańska gospodarka ma szansę rozwijać się w największym tempie od kilku dekad, donosi Reuters.

W jego opinii, jej dynamiczny rozwój wspierać będą zarówno podjęte działania fiskalne, jak i postępujący program szczepień przeciwko Covid-19. Williams podkreślił, że Fed w najbliższym czasie nie zamierza ani ograniczać swojej pomocy dla gospodarki, ani zaostrzać polityki pieniężnej.

Dzięki silnemu federalnemu wsparciu podatkowemu i ciągłemu postępowi w zakresie szczepień, wzrost PKB w tym roku może być najsilniejszy, jaki widzieliśmy od dziesięcioleci - powiedział Williams.

Dodał, że konieczna jest dalsza praca ze strony władz monetarnych nad stymulacją gospodarki, gdyż nowe szczepy koronawirusa mogą osłabiać ożywienie. Sporo do zrobienia jest również na rynku pracy, który nie zdołał jeszcze w pełni podnieść się z ubiegłorocznego załamania.

Pytany o ocenę rajdu na kryptowalutach, a szczególnie bitcoinie Williams stwierdził, że są one traktowane bardziej jako „klasa aktywów” do inwestowania niż jako sposób obsługi płatności. Potwierdził przy tym, że Fed jest zaniepokojony wykorzystaniem walut cyfrowych do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Chcemy mieć pewność, że jest bezpieczny – powiedział decydent.