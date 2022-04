Wirtualna Polska inwestuje 19,8 mln zł w Restaumatic

Wirtualna Polska poinformowała, że inwestuje 19,8 mln zł w polskiego lidera wśród platform do zamawiania jedzenia online.

Restaumatic, to kompleksowy system do obsługi zamówień, sprzedaży i zarządzania restauracjami. Działa w modelu SaaS (Software as a Service), czyli udostępniania oprogramowania w chmurze w modelu abonamentowym, a z jego usług korzysta już prawie 5 tysięcy restauratorów.

Adam Rogaliński - Rynek dostaw jedzenia w Polsce jest wart ok. 4 miliardów złotych i dynamicznie rośnie. Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję, biorąc pod uwagę zarówno pozycję Restaumatic, jak i fakt, że pozwala nam na rozszerzenie działalności w nowym dla nas i bardzo perspektywicznym segmencie SaaS – powiedział Adam Rogaliński, VP Corporate Development Wirtualnej Polski Holding S.A. - Dodatkową wartością jest współpraca z wiodącymi polskimi inwestorami venture capital oraz założycielami najwyżej wycenianych polskich start-upów – dodał. Wirtualna Polska uzyska pośrednio mniejszościowy udział w spółce Restaumatic poprzez przystąpienie do funduszu celowego Supercharge Capital. Zespołem zarządzającym funduszu są Grzegorz Kazulak, Kuba Filipowski, Daniel Surmacz i Wiktor Schmidt, założyciele m.in. takich start-upów jak RTB House i Netguru. Wirtualna Polska zainwestuje 19,8 mln złotych, co pozwoli na objęcie 69 proc. wkładów funduszu Supercharge Capital. Fundusz będzie posiadał ok. 16,9% udziałów w spółce Restaumatic. Restaumatic miał w 2021 roku prawie 20 mln zł przychodów i dodatni wynik EBITDA. Pieniądze pozyskane z rundy inwestycyjnej Restaumatic przeznaczy na rozwój produktów i pozyskanie nowych klientów, w tym również w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Sfinalizowanie transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

