W I kwartale 2020 r. zysk netto Wirtualnej Polski Holdingu spadł r/r o 51 proc. do 6,9 mln zł. To wynik o 27 proc. niższy od oczekiwań analityków, ankietowanych przez PAP.

Przychody spółki spadły o 4,6 proc. do 149,8 mln zł, a EBITDA o 7,1 proc. do 39,3 mln zł. Zysk operacyjny zmniejszył się natomiast o 22 proc. do 18,4 mln zł (1,8 proc. poniżej konsensu).

Zobacz więcej Jacek Świderski, prezes Wirtualnej Polski Holding Fot. Marek Wiśniewski

"W podziale na segmenty, obszar online (media + e-commerce) osiągnął 139,5 mln zł przychodów (- 5,7 proc. r/r) oraz wygenerował 39,1 mln zł EBITDA MSSF 16 (-11,2 proc. r/r). Segment TV osiągnął breakeven. Obroty dywizji były bliskie 6,6 mln zł, z kolei EBITDA wyniosła 0,2 mln zł (vs -1,8 mln zł przed rokiem). Podsumowując, rezultaty na poziomie przychodów i EBITDA były zgodne z konsensusem i nieco lepsze niż oczekiwaliśmy. In minus wyróżnił się wynik netto, który był obciążony przez ujemne saldo finansowe (m.in. 1,8 mln zł z wyceny do wartości godziwej udziałów w esky.pl i Teroplan oraz 1,3 mln zł ujemnych różnic kursowych)" - komentują analitycy DM BDM. W oddzielnym komunikacie spółka poinformowała, że rekomenduje przerznaczenie całego ubiegłorocznego zysku (8,8 mln zł) na kapitał zapasowy. Za trzy poprzednie lata spółka wypłaciła niewielkie dywidendy.

