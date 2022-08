Wizz Air Abu Dhabi wznawia loty do Rosji

Wizz Air Abu Dhabi jest w większości własnością państwowego holdingu ADQ z Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), a sam węgierski Wizz posiada tylko 49 proc. udziałów.

Rzecznik Wizz Air, który jest notowany na giełdzie w Londynie, powiedział, że chociaż przedsięwzięcie z Abu Dhabi będzie obsługiwać Rosję przy użyciu własnego certyfikatu przewoźnika lotniczego, to samoloty na brytyjskich i węgierskich AOC nie będą realizować tego połączenia - pisze Bloomberg.

Dodał, że Wizz Air Abu Dhabi to krajowy przewoźnik ZEA. - Linie lotnicze wznawiają działalność do Moskwy, aby zaspokoić zapotrzebowanie na podróż dla pasażerów, którzy chcą latać do i z Rosji ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - powiedział rzecznik Wizz.