Wkrótce lepsze wyniki i dywidenda. “Kupuj”

Adrian Górniak, analityk Ipopema Securities, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Marvipolu Development od zalecenia “kupuj”.

Specjalista wyznaczył wartość godziwą akcji spółki na poziomie 10,49 zł, zakładając tym samym potencjał wzrostu sięgający 31,2 proc. Zwrócił uwagę na istotny wzrost kontraktów w porównaniu z poprzednimi latami. Spodziewa się, że w przedsprzedaż w 2023 i 2024 r. wyniesie kolejno 495 i 586 lokali, co znacznie wesprze wyniki i przepływy pieniężne w latach 2025 i 2026. Wtedy dopiero deweloper przestanie odczuwać skutki niższych marży.

“Doceniamy także ekspozycję spółki na stabilny segment magazynowy (nie wykluczamy potencjalnej sprzedaży inwestycji), oczekiwany powrót do wypłaty dywidend (szacujemy ją na poziomie 0,8 zł na akcję w 2024 r.) oraz silny bilans. W oparciu o nasze prognozy, obecnie wskaźnik C/Z dla Marvipolu to 5.0, a w 2024 r. wzrośnie do 9,6x” - napisał analityk w uzasadnieniu raportu z 7 września.

Według prognoz Adriana Górniaka w 2023 r. przychody spółki wyniosą 394 mln zł, a zysk netto 67 mln zł. Oba wyniki będą więc słabsze w ujęciu r/r. W przyszłym roku odbicie będzie tylko częściowe - przychody podniosą się do 428 mln zł, ale zysk netto spadnie do 35 mln zł. W kolejnych latach ma jednak być widoczna stopniowa poprawa.