Wkrótce ważne dla firm zmiany w VAT

Rząd przygotował kolejny pakiet przepisów, którego celem jest dalsze upraszczanie regulacji podatkowych i ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności.

Według projektu w obrocie międzynarodowym nie będzie już wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

– Do tej pory było tak, że po nabyciu towarów z zagranicy należało rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i zapłacić od tego podatek. Nie było jednak możliwości odliczenia go, gdy nie było faktury. Teraz zostaje to zmienione – tłumaczy Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.

Dodaje, że przepisy pozwolą na rozliczenie wewnątrzwspólnotowe z metodą neutralności podatku VAT nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie będzie posiadał faktury od kontrahenta z zagranicy. Doprecyzowane zostaną także kwestie dotyczące kursów przeliczeniowych dla faktur korygujących.

- Jeżeli faktura zostanie wystawiona w walucie obcej, to rozszerzona będzie możliwość przeznaczania pieniędzy zgromadzonych na koncie VAT na kolejne podatki i opłaty, w tym na podatek od sprzedaży detalicznej – zaznacza Piotr Juszczyk.

Ustawa podnosi stawkę podatku dla przychodów osiąganych z tytułu najmu.

– Obecnie płacimy stawkę 8,5 proc. za przychód do 100 tys. zł, a powyżej tego progu rośnie ona do 12,5 proc. Przepisy wprowadzają zmianę, na mocy której dla małżonków kwota opodatkowana 8,5 proc. wynosić będzie 200 tys. zł, niezależnie od tego, który z partnerów będzie rozliczał najem. Jeśli na przykład żona wykaże przychód z najmu wyższy niż 200 tys. zł, to będzie on opodatkowany stawką 12,5 proc. – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Slim VAT3 wprowadza także system miarkowania sankcji za nieprawidłowe rozliczanie podatku VAT. Zastąpi on dotychczasowy model sankcjonowania według określonych stawek, np. 100 proc. podatku VAT. Teraz kary będą miały charakter zindywidualizowany, a ich wysokość będzie zależała od sytuacji majątkowej podatnika.

Przepisy wprowadzają też nowe stawki kwot wolnych od podatku dla darowizn uzyskanych w ciągu 5 lat. Osobom samotnie wychowującym dziecko z niepełnosprawnością dają możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, nawet jeśli zarabiają one więcej niż 56 tys. zł.

Jednym z najważniejszych rozwiązań dla mniejszych firm jest umożliwienie rezygnacji z paragonów papierowych na rzecz elektronicznych. Akurat ta nowość zacznie obwiązywać trochę później, czyli od 15 września.

- Z e-paragonów będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Obecnie są one dostępne m.in. dla taksówkarzy. Elektroniczne paragony będą łatwiejsze do przechowywania, a jednocześnie ograniczą liczbę drukowanych dokumentów – zwraca uwagę Piotr Juszczyk.