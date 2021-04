Właściciel IKEI przeznacza dodatkowe 4 mld EUR na „zielone” inwestycje

Ingka Group, właściciel większości sklepów sieci IKEA mocno angażuje się w projekty związane z ochroną środowiska. Właśnie przeznaczyła na związane z tym inwestycje dodatkowe 4 mld EUR.

Pieniądze trafią w obszary związane z energią słoneczną i wiatrową, punkty ładowania pojazdów elektrycznych oraz inne projekty z obszaru „zielonej” energii. Mają zostać one spożytkowane do 2030 r. w ciągu ostatniej dekady firma wydała już na ten cel ponad 2,5 mld EUR.

W opublikowanym oświadczeniu Ingka napisała, że to kolejny krok w kierunku 100 proc. energii odnawialnej w całym łańcuchu wartości.

Wśród zapowiedzianych projektów wymieniane są parki słoneczne i wiatrowe w Chinach, Indiach i Australii. Z kolei na parkingach zlokalizowanych przy sklepach sieci IKEA powstać mają nowe punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Inter IKEA, właściciel marki IKEA wyjaśnił, że cel na 2030 r. przekłada się na redukcję emisji o co najmniej 15 proc. w porównaniu z rokiem bazowym 2016 do 20,4 mln ton ekwiwalentu CO2. W ciągu 12 miesięcy do września 2020 roku emisje wyniosły 21,2 mln ton.