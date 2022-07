Awaria, a właściwie awarie w oczyszczalni ścieków „Czajka”, do których doszło w 2019 r., wzbudziły wiele emocji i domysłów zarówno dotyczących przyczyn, wykonawstwa jak i wykorzystanych materiałów do budowy.

oczyszczalnia ścieków ścieki woda Adobe Stock

W czerwcu tego roku ukazał się szczegółowy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący awarii kolektora ściekowego pod Wisłą. Co wynika z tego raportu. Czy rozwiewa wątpliwości dotyczące przyczyn awarii. Co zwykle bywało przyczyną takich awarii na świecie. Jakich materiałów używa się przy budowie oczyszczalni i w jaki sposób są one testowane – o tym rozmawiamy z Dariuszem Kosiorowskim, kierownikem Działu Technicznego firmy Amiblu Poland, który uczestniczył przy projektowaniu i realizacji największych projektów przeciskowych z wykorzystaniem rur GRP oraz dr hab. inż. Jakubem Drewnowskim z Katedry Inżynierii Sanitarnej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.