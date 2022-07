Wojenna inflacja w odwrocie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ceny wielu istotnych surowców, które drożały z powodu wojny w Ukrainie, są już niższe niż w przeddzień jej rozpoczęcia. Wyjątkiem są surowce energetyczne, których brak pogłębia recesję.

Sytuację na rynku surowców najlepiej podsumowuje zestawienie dwóch prognoz dla ropy, które pojawiły się tego samego dnia na początku tego tygodnia. W jednej bank JP Morgan wskazywał, że w warunkach ograniczania produkcji przez Rosję cena baryłki ropy może wzrosnąć do 380 USD. W drugiej Citi bank przekonywał, że recesja na świecie zepchnie ceny ropy do 60 USD. Potężny rozstrzał tych scenariuszy wskazuje, z jak ogromną niepewnością mamy do czynienia i jak łatwo przejść od hossy do bessy w cenach surowców. Obecnie ceny większości surowców nieenergetycznych spadają. Wystarczy jednak kilka zaburzeń podażowych i trend może się odwrócić.