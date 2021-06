Wróciła moda na giełdową modę

Mocno poturbowane przez koronawirusa spółki odzieżowe wylizały rany i mają za sobą okres relatywnej siły względem rynku. W czerwcu jednak pojawiły się wątpliwości, czy optymizm nie jest aby przesadzony

Branżowy indeks WIG-Odzież w 2021 r. na giełdzie nie tylko odrobił koronawirusowe straty, ale po mocnej wiosennej hossie wspiął się na nowy lokalny szczyt. W maju i czerwcu przebijał poziom 7 tys. pkt., który jest najwyższy od trzech lat. Dzięki temu wskaźnik, który w 2020 r. był jednym z najsłabszych pod względem stopy zwrotu, w 2021 r. ociera się o podium.

Pierwszy impuls do ruchu w górę - a w zasadzie jeszcze wówczas do rozpoczęcia procesu odrabiania strat - pojawił się na przełomie października i listopada, gdy kształtów nabrało dopuszczenie szczepionek do użytku, a co za tym idzie – wyjście z lockdownu. W kolejnych miesiącach akcje były akumulowane i systematycznie drożały.

Zwyżki przyspieszyły na przełomie kwietnia i maja, gdy indeks WIG-Odzież w 13 sesji urósł o przeszło 27 proc. To wówczas spełniło się marzenie kupujących – 4 maja otwarto sklepy w galeriach handlowych.

Warto jednak zauważyć, że choć odzieżówka była jedną z branż, które najpóźniej ruszyły do odrabiania koronawirusowych strat, to jednak również tutaj zdążył zadziałać mechanizm „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”. Osoby, które pod koniec kwietnia kupowały papiery firm z branży pod otwarcie galerii, wcale nie wchodzili w aż tak przeceniony przez pandemię sektor, jak mogłoby się wydawać. WIG-Odzież do przedpandemicznych poziomów dobił w połowie kwietnia, a przecież później przyszły jeszcze kolejne zwyżki. Ostatnie wyhamowanie notowań wydaje się jednak sugerować, że inwestorzy zadali sobie wreszcie pytanie: czy nie przesadziliśmy z optymizmem?

Miesiąc wielkiej zmiany

Maj niewątpliwie zmienił sposób patrzenia na branżę. I choć wiosenne otwarcie galerii było do przewidzenia, to jednak co innego oczekiwania, a co innego rzeczywistość. Dane, które do tej pory napłynęły z branży nie są jednoznaczne.

Z jednej strony dane Polskiej Rady Centrów Handlowych wskazują na mocny wzrost odwiedzalności galerii. W tygodniu otwarcia frekwencja w galeriach handlowych była o 42 proc. wyższą niż przed rokiem. Także dane za ostatni dostępny tydzień (24-30 maja) pokazują postęp w tej kwestii (+17 proc.). Z drugiej strony jeżeli weźmiemy pod uwagę „nieskażone” pandemią wyniki za 2019 r., to względem bazy sprzed dwóch lat w przytoczonych tygodniach frekwencja w galeriach wyniosła odpowiednio 90 proc. i 87 proc. Ruch jest zatem o kilkanaście procent mniejszy.

Spółki dają sygnał

Istotniejsze od ruchu są jednak obroty, a tutaj ze spółek płyną uspokajające sygnały. Na początku czerwca na konferencji po wynikach za I kwartał prezes CCC Marcin Czyczerski poinformował, iż jest zadowolono z ruchu w sklepach w maju oraz że konwersja pozostaje wysoka. Jak podkreśłił, otwarcie sklepów stacjonarnych wpłynęło istotnie także na sprzedaż w kanale e-commerce. Dynamiki spadły, ale nadal pozostają wysokie. A to przecież właśnie wyparcia sprzedaży internetowej przez powrót sprzedaży stacjonarnej obawiali się w maju analitycy.

Jeszcze bardziej „byczy” sygnał dał drugi z liderów – LPP. Spółka zapowiedziała pod koniec maja rekordową dywidendę w wysokości 834 mln zł. I to mimo straty w wysokości 410 mln zł za poprzedni rok. To pokaz tego, jaką płynnością dysponuje spółka, a także sugestia, że wyniki po otwarciu galerii są satysfakcjonujące.

Bardziej szczegółowy wgląd w majową sytuację daje raport VRG, które w ubiegłym tygodniu opublikowało miesięczne dane sprzedażowe. Na poziomie skonsolidowanym grupa wypracowała 102,6 mln zł przychodów (+64 proc. r/r). Segment odzieżowy osiągnął 57,6 mln zł przychodów (+45 proc. r/r), a część jubilerska 45,0 mln zł (+97 proc. r/r). Cześć stacjonarna wypracowała 88,6 mln zł (wobec 40,1 mln zł przed rokiem), a marże skoczyły o 7,9 pkt proc. do 55,6 proc. Warto jednak dodać, że sprzedaż w kanale on-line wyniosła 14,0 mln zł, czyli była o 38 proc. niższa niż przed rokiem.

"Informację odbieramy jako pozytywną, bowiem odczyt był lepszy od naszych założeń zarówno w ujęciu przychodowym, jak i marżowym (oczekiwaliśmy odpowiednio 96,8 mln zł i 53,2 proc.). Warto przy okazji zwrócić uwagę, że VRG poprawiło odczyt nie tylko względem maja 2020, ale także w porównaniu do maja 2019 (wyższe rentowność i sprzedaż z mkw.)“ – skomentowali raport analitycy DM BDM.

Liderzy zamazują nieco obraz

Z odniesieniami do 2019 r. należy być o tyle ostrożnym, że branża przed pandemią wcale nie była w hossie - przynajmniej na giełdzie. W gronie przebadanych ośmiu kluczowych detalistów modowych, żaden w I kwartale 2020 r. (przed pandemią) nie wspiął się powyżej maksimów z 2019 r. Symbolem jest oczywiście CCC, które przecież w styczniu 2020 r. ogłaszało nową strategię, która miała umożliwić powrót na wzrostową ścieżkę. Gigant z Dolnego Śląska jeszcze przed pandemią doznał ogromnych strat na giełdzie, a w trakcie lockdownu konieczna okazała się emisja akcji. Dzisiejsze CCC to zupełnie inna firma, niż ta sprzed dwóch lat i nie jest to tylko efekt pandemii.

Pandemia przyspieszyła rozwój e-commerce’u, który nawet jeśli po otwarciu sklepów stacjonarnych nieco przyhamuje, to jednak jego rola w branży jest obecnie zupełnie inna niż w 2019 r. Warto zresztą dodać, że to właśnie e-commerce pchał w górę notowania liderów branży (CCC i LPP) jeszcze przed otwarciem sklepów i sprawił, że duet ten wyróżnia się na tle branży, jeśli porównać obecne poziomy notowań do maksymalnych z I kwartału 2020 r. Lepszą stopę zwrotu ma jedyne Esotiq, który zanotował świetne wyniki za I kwartał 2021 r. W sprawozdaniu zarządu tej spółki również podkreślano rolę rozwoju e-commerce’u w tym wyniku.

Mocna w ostatnim roku postawa liderów przesłania jednak jeden istotny fakt. WIG-Odzież jest wprawdzie notowany 18 proc. powyżej maksimum z I kwartału 2020 r., jednak jest to zasługa przede wszystkim LPP, które ma 67-procentowy udział w indeksie. Większość spółek z branży nadal jest notowanych poniżej przedpandemicznych poziomów (mediana dla przebadanej ósemki wynosi -5 proc.). Dla takich spółek dobre wyniki, osiągnięte w okresie po otwarciu galerii mogą być krótkoterminowym impulsem do dalszych zwyżek. Dotyczy to szczególni tych firm, które najmocniej traciły udziały w rynku z powodu m.in. słabości w kanale on-line. W długim terminie słaba pozycja w e-commerce nie wróży jednak niczego dobrego, jest to bowiem pokoleniowy megatrend, a nie jedynie pandemiczny wyskok. Teoretycznie więc najwięksi beneficjenci otwarcia galerii wcale nie muszą być najlepszymi wyborami inwestycyjnymi.

W którym miejscu są notowania spółek z branży (stosunek kursu)

spółka Maksimum z I kw. 2020/ maksimum z 2019 Minimum z 2020/maksimum z I kw. 2020 Maksimum z 2021/ maksimum z I kw. 2020 Kurs obecny/ minimum z 2020 Kurs obecny/ kurs z końca 2020 Kurs obecny/ maksimum z 2021 Kurs obecny/ maksimum z I kw. 2020 LPP 0,98 0,43 1,30 2,80 1,33 0,94 1,22 CCC 0,45 0,24 1,11 4,16 1,33 0,91 1,00 VRG 0,90 0,37 0,96 2,55 1,39 1,00 0,95 Wittchen 0,73 0,41 0,96 2,07 1,24 0,88 0,84 CDRL 0,73 0,40 0,97 2,35 1,37 0,97 0,95 Monnari 0,48 0,43 1,09 2,21 1,50 0,87 0,95 Wojas 0,99 0,64 1,03 1,42 1,01 0,88 0,91 Esotiq 0,58 0,40 1,87 4,61 1,45 0,99 1,86 WIG-odzież 0,80 0,41 1,24 2,90 1,32 0,95 1,18

Źródło: “PB”