Koncern Verizon Communications rozważa sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, donosi Reuters powołując się na The Wall Street Journal.

Gazeta powołuje się na anonimowe źródła mające wiedzę w tej sprawie. Wartość medialnych aktywów amerykańskiego giganta telekomunikacyjnego szacuje się na 4-5 mld USD.

fot. Bloomberg

Reuters przypomina, że Verizon Media to właściciel m.in. portali Yahoo i AOL, a także serwisów internetowych HuffPost, Techcrunch i Engadget. Należy do niego również serwis społecznościowy Tumblr. Wśród potencjalnych chętnych do przejęcia spółki wymienia się m.in. fundusz private equity Apollo Global Management.

Kurs Verizon Communications zmienia się minimalnie w handlu międzysesyjnym. Na zamknięciu środowej sesji rósł o 0,2 proc. Wartość spółki spadła od początku roku o prawie 4 proc. W tym czasie S&P500 wzrósł o ponad 11 proc.