Wszystkie oczy zwrócone na TSUE

W czwartek 3 października zapadnie wyrok ważny dla zadłużonych we franku oraz branży bankowej. Śledź naszą relację.

Luksemburg, 3 października, godz. 9.30, sala rozpraw III na poziom 6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zajmie się sprawą o sygnaturze C260/18 i odpowie na 4 pytania zadane w trybie prejudycjalnym przez warszawski Sąd Okręgowy. Stronami postępowania głównego są Kamil i Justyna Dziubakowie oraz Raiffeisen Bank Polska, a sprawa dotyczy umowy o kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim.

Michał Kisiel, analityk Bankier.pl, problem, który rozstrzygnie Trybunał, streścił tak: "co należy zrobić, jeśli w umowie kredytowej fragmenty dotyczące przeliczania walut są skonstruowane w sposób wadliwy i szkodzą konsumentowi?”. Pytania formalne są nieco bardziej skomplikowane.

Na takie 4 pytania odpowie jutro #TSUE pic.twitter.com/GEdrcUHRH9 — Kamil Zatoński (@pulsinwestora) October 2, 2019

Branża bankowa obawia się, że rozstrzygnięcie będzie skutkować tym, że po usunięciu z umowy kredytu indeksowanego zabronionych klauzul, kredyt stanie się kredytem do spłaty w złotych, ale po stawce LIBOR. Jaki będzie praktyczny wymiar dla klienta? Czytaj więcej...

Kredyt, będący przedmiotem wyroku, to kredyt indeksowany - w umowie kwota kredytu określona jest w PLN, a frank służy tylko do przeliczania wartości zadłużenia i wysokości rat w harmonogramie (inną kategorią są kredyty denominowane - w ich przypadku w umowach kwota kredytu określona jest w CHF; takich kredytów udzielały np. BNP Paribas i PKO BP).

W "PB" pisaliśmy, że sektor przekonuje, że niezależnie od decyzji trybunału minie sporo czasu, zanim sytuacja wokół kredytów frankowych się wyklaruje.

Wcześniej ZBP alarmował jednak, że niekorzystny dla banków wyrok oznaczać będzie straty sięgające nawet 60 mld zł. Moody's szacuje, że będzie to mniej - co najwyżej 1,5-krotność rocznego zysku branży z 2018 r. (było to 13 mld zł).

Wiele zależeć będzie jednak od tego, ilu klientów i jak szybko pójdzie ze sprawami do sądów, które zapewne będą stosować orzeczenie TSUE jako wskazówkę.

Sprawa będzie więc rozciągnięta w czasie, ale wątpliwości w przypadku banków dotyczą tego, jak szybko trzeba będzie zawiązywać rezerwy.

Według CRO jednego z banków, po wyroku TSUE banki powinny oszacować liczbę potencjalnie słusznych roszczeń i zawiązać na nie rezerwy. Audytor dodaje, że szacunek mógłby być wspólny dla całego rynku i powstać po konsultacjach z KNF. Więcej jutro w @PolitykaInsight — Piotr Sobolewski (@PiotrSobolewski) October 2, 2019

Informacje z TSUE będą mieć wpływ na notowania banków i złotego.

Tekst będziemy aktualizować.