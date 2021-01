Wybieramy Mistrza GPW 2020: dziś kolejne pary 1/8 finału

W pojedynkach o awans do czołowej ósemki wyborów Mistrza GPW 2020 zmierzą się m.in. KGHM z Asbisem oraz Mercator z ML Systemem.

Dziennikarze “PB” i Bankier.pl wyróżnili 16 spółek, które błysnęły na giełdzie w 2020 r. Spośród nich czytelnicy wyłonią tę, która ich zdaniem najbardziej zasłużyła na tytuł Mistrza GPW

Głosowanie ruszyło w czwartek 7 stycznia. Reguły są proste. W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Do dalszego etapu przechodzą firmy, które zdobędą więcej głosów.

W pierwszych parach 1/8 finału padły następujące rozstrzygnięcia:

Dino Polska 74,5% - 25,5% Creepy Jar

X-trade Brokers 85,8% - 14,2% Decora

Allegro 65,7% - 34,3% OncoArendi

DataWalk 76,4% - 23,6% Blirt

KGHM vs Asbis

Oddaj głos:

Harper Hygienics vs TIM

Oddaj głos:

Mercator vs ML System

Oddaj głos:

Mirbud vs One More Level

Oddaj głos:

Uzasadnienie nominacji:

Mercator Medical

Słaby 2019 r. Mercator zakończył stratą netto i wyceną na poziomie 105 mln zł. 2020 r. przyniósł jednak spółce szansę, którą ta wykorzystała. Pandemia sprawiła, że rękawice medyczne stały się towarem pierwszej potrzeby, a Mercator jako producent i dystrybutor zaczął korzystać z rosnących marż. Te dodatkowo wspierał fakt, że na rynku rękawiczek bardzo trudno jest w krótkim czasie zwiększyć produkcję, przez co popyt wyraźnie przeważał nad podażą. Efekt? W samym tylko III kwartale 2020 r. zysk netto spółki sięgnął 354 mln zł. Wycena skoczyła o 4147 proc. do 4,5 mld zł. Pod względem stopy zwrotu Mercator okazał się liderem głównego rynku warszawskiej giełdy. Nagły skok wartości pozwolił mu także wskoczyć do indeksu mWIG40.

KGHM

Przez lata KGHM nazywany był „generałem hossy”: bez hossy na akcjach koncernu ciężko bowiem było o hossę na szerokim rynku. Tak było też w 2020 r., kiedy zwyżka cen miedzi o 25 proc. doprowadziła do zwyżki kursu KGHM o 91 proc. Firma wróciła na podium największych na GPW, a gdyby nie debiut Allegro, byłaby liderem. Teraz pora, by zarząd udowodnił, że hasło „spółka dywidendowa” nie jest jedynie pustym zapisem, kombinat bowiem od trzech lat nie podzielił się z akcjonariuszami zyskiem, choć to przecież właśnie z tego słynął przed laty.

One More Level

Polska branża gier żyła w 2020 r. cyberpunkiem. Gdy CD Projekt wciąż przekładał premierę swojego dzieła, pod koniec października do graczy trafił inny polski cyberpunk – „Ghostrunner” od studia One More Level. Gra wspięła się na szczyt listy bestsellerów na platformie Steam, zwróciła się już w dniu premiery i zebrała świetne recenzje (91 proc. pozytywów na Steamie). All in Games, także notowany na giełdzie wydawca gry liczy, że w ciągu roku od premiery gra "Ghostrunner" sprzeda się w kilku mln egzemplarzy. Akcje One More Level na fali „ghostrunnerowej” gorączki urosły w 2020 r. o 730 proc., a papiery All in Games zyskały 152 proc.

ML System

Fotowoltaiczna hossa rozgrzewała inwestorów już w 2019 r., wiele spółek z branży świetnie radziło sobie jednak również w 2020. Przykładem jest ML System, którego akcje podrożały w ciągu 12 miesięcy o 223 proc. Co istotne, spółka nie skupia się tylko na sprowadzaniu paneli, ich montażu, czy nawet budowie farm. Cele są nieco ambitniejsze: zakładają bowiem opracowywanie własnych technologii. W ofercie ML System poza tradycyjnymi panelami fotowoltaicznymi znajdują się również dużo bardziej zaawansowane produkty łączące w sobie cechy materiałów budowlanych oraz elektrowni. Spółka we wrześniu wprowadziła do sprzedaży ultralekkie szkło. To jeden z elementów strategii przestawiania się na wysokomarżowe produkty. Jednak nawet i bez niej ML System notował zyski i ma już za sobą wypłaconą dywidendę.

To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE

× To musisz wiedzieć dziś rano autor: Kamil Zatoński Wysyłany codziennie Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. Chcę otrzymywać newsletter To musisz wiedzieć dziś rano * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Mirbud

Gdy w Polsce wybuchła pandemia koronawirusa, wokół sektora budowlanego narosło sporo obaw. Czy budowy będą kontynuowane, czy inwestorzy będą mieli pieniądze na kolejne zlecenia? Czarny scenariusz się jednak nie zrealizował, a firmy budowlane były mocnym ogniwem giełdy w 2020 r. Wśród nich wyróżniał się Mirbud, którego papiery w 12 miesięcy podrożały o 220 proc. Po pierwszych trzech kwartałach przychody spółki wzrosły z 635 mln zł do 765 mln zł, a zysk netto skoczył z 17,6 mln zł do 26,5 mln zł.

Tim

To kolejna spółka, która skorzystała na nowej rzeczywistości, w jakiej znalazł się świat w 2020 r. Oprócz standardowej dystrybucji artykułów elektronicznych, Tim prężnie działał także w internecie, co stało się istotnym wsparciem w czasie pandemii. W efekcie w II i III kwartale przychody spółki wzrosły o odpowiednio 20,7 proc. oraz 16,6 proc., a zysk netto o 93,2 proc. i 82 proc. E-commerce po dziewięciu miesiącach 2020 roku stanowiło 71 proc. sprzedaży spółki. Wszystko to przełożyło się na sukces giełdowy: akcje Timu podrożały w 2020 roku o 84 proc.

Harper Hygienics

Spółka rozpoczynała rok z kapitalizacją na poziomie 5 mln zł, a kończyła z 18-krotnie większą. Skok notowań był zasługą nadziei inwestorów związanych z poprawą wyników wskutek wzrostu popytu w czasie pandemii na produkty do dezynfekcji. Akcjonariusze się nie zawiedli, bo w półroczu, zakończonym 30 września, zysk netto wyniósł 7 mln zł, wobec niespełna 1 mln zł straty w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020. Firma korzystała na wzroście eksportu i marż - wynik brutto na sprzedaży podskoczył o 45 proc., głównie wskutek wzrostu cen i optymalizacji kosztów.

Asbis

Spółka, handlująca elektroniką, też jest beneficjentem pandemii, a dowodem wiary we własne możliwości było wypłacenie dywidendy wiosną ubiegłego roku. Zarząd zdecydował już także o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r., a wyniki mają być okazałe - pod koniec grudnia podniesiono prognozę zysku netto z 23-25 mln USD do 32-34 mln USD. Przychody mają wynieś 2-2,2 mld USD. Dodało to tylko wigoru notowaniom, które rok kończyły na poziomie o 150 proc. wyższym niż 12 miesięcy wcześniej.

Dotychczasowi Mistrzowie GPW