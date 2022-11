Wybierz Kobietę Biznesu roku 2022

„Osoby podejmujące ryzyko nigdy nie narzekają. Działają” — tę myśl Nassima Nicolasa Taleba, słynnego amerykańskiego ekonomisty, doskonale realizują przedsiębiorcze kobiety, które w tym roku nominowaliśmy w plebiscycie Kobieta Biznesu 2022

Kobiety przejmują stery. W finałowej dziesiątce mamy bowiem prezeski, które po latach budowania firm postanowiły je wykupić od właścicieli, mamy menedżerkę, która weszła do zarządu globalnego giganta, czy seryjną założycielkę start-upów, które po osiągnięciu sukcesu sprzedaje inwestorowi, by rozkręcić kolejny. Co roku w naszym plebiscycie rywalizują fantastyczne menedżerki i właścicielki firm, ale w tym roku poziom osiągnięć jest naprawdę spektakularny, a rywalizacja wyjątkowo wyrównana.

Nasz plebiscyt towarzyszy rankingowi 100 Kobiet Biznesu, który organizujemy po raz 12. Gdy startowaliśmy w 2011 r., sytuacja kobiet w biznesie była znacznie trudniejsza, ale nie oznacza to, że nasz projekt stał się niepotrzebny. Nadal uważamy, że nagradzanie sukcesów jest najlepszą motywacją i inspiracją dla wszystkich. Na rynku jest wiele różnych konkursów i rankingów, ale nasz ma długą historię, jest bezpłatny, a o miejscu decydują obiektywne kryteria finansowe. Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej Pań zagości na pierwszej stronie „Pulsu Biznesu”, co będzie oznaczało, że plebiscyt będzie jeszcze bardziej zacięty.

Plebiscyt, ranking i ogłoszenie wyników Ranking 100 kobiet Biznesu i towarzyszący mu plebiscyt powstały, by inspirować – kobiety do działania i doceniania swoich osiągnięć, a rynek do zmian. Wyniki głosowania czytelników oraz zestawienie 100 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce opublikujemy 15 grudnia w „Pulsie Biznesu".

Poznaj nasze kandydatki do tytułu Kobieta Biznesu 2022

Beata Daszyńska-Muzyczka prezeska Banku Gospodarstwa Krajowego fot. materiały prasowe Przygotowała nową strategię banku, która skupia się na zrównoważonym rozwoju. Przeprowadziła transformację kulturową, przygotowując firmę m.in. do wyzwań, które przyniosła pandemia i wojna w Ukrainie. Z rozwiązań pomocowych BGK dla przedsiębiorstw na czas pandemii skorzystano aż 250 tys. razy. Inicjatorka Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. W 2021 r. zapoczątkowała inicjatywę 3W, która ma zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w dziedzinie wody, wodoru i innowacyjnych technologii węglowych.

Mariola Furman założycielka, akcjonariuszka i prezeska Global Pharma CM fot. Marek Wiśniewski Od 2016 r. doprowadziła firmę od start-upu do najszybciej rozwijającej się spółki w branży farmaceutycznej. Co roku dynamicznie zwiększa przychody – prawie 25 mln obrotu za pierwsze półrocze pozwala zakładać przekroczenie w tym roku 50 mln zł. W 2021 r. doprowadziła do pozyskania 50-procentowego akcjonariusza – giełdowej spółki Neuca. Dzięki tym trafnym decyzjom spółka rozwija się w tempie kilkudziesięciu procent wzrostu obrotu i kilkaset procent wzrostu na poziomie EBITDA i zysku netto.

Anna Pawlak-Kuliga Global CFO, Ikea Retail — Grupa Ingka fot. materiały prasowe Była prezeska Grupy Ikea w Chinach w listopadzie objęła stanowisko Global CFO, Ikea Retail — Grupa Ingka. Jest pierwszą osobą z Polski w globalnych strukturach zarządczych grupy. Przed podjęciem pracy w Ikei pracowała w sektorze prawniczym, a następnie w retailu w Wielkiej Brytanii. Przygodę zawodową w Chinach zaczęła w 2018 r. Kierowała wszystkimi firmami Grupy Ingka w Chinach kontynentalnych i przeprowadziła największą transformację firm Ikea na tamtejszym rynku.

Aneta Podyma prezeska Unum Życie TUiR fot. materiały prasowe Od początku jej prezesury firma urosła o około 80 proc. W 2018 r. przewodziła zmianie właścicielskiej spółki, która osiągnęła najlepsze w historii wyniki finansowe. Dziś Unum ma pod opieką ponad 300 tys. klientów i tylko w 2022 r. zatrudniło niemal 100 osób. Na koniec 2021 r. spółka wypłaciła uposażonym 157,2 mln zł, a wartość ta była wyższa od zeszłorocznej o 28 proc. Prezeska buduje relacje z klientami i partnerami, co potwierdzają wyróżnienia, m.in. Unum otrzymało po raz drugi wyróżnienie „Pulsu Biznesu” w kategorii Super Etyczna Firma.

Marta Półtorak prezeska firmy Marma Polskie Folie fot. Rafał Klimkiewicz Firma założona w 1991 r. działa w grupie kapitałowej Marma, która jest jednym z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie. Marta Półtorak zarządza również spółką Develop Investment, do której należy Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall, największy wielofunkcyjny kompleks w Rzeszowie, zdobywca nagrody Lidera Regionu w kategorii działalność kulturalna i handlowa. Wiceprezeska Hoteli Grupy Marma, spółki, która w 2012 r. otworzyła w Rzeszowie hotel Hilton Garden Inn, pierwszy na Podkarpaciu. Rezultatem pasji menedżerki jest też winnica Piwnice Półtorak Wine & Spirits założona w Witryłowie nad Sanem w województwie podkarpackim.

Barbara Sołtysińska współzałożycielka indaHash fot. materiały prasowe Jedna z najbardziej wpływowych osób w branży influencer marketingu na świecie. Współzałożycielka indaHash (globalnej platformy do automatyzacji kampanii z influencerami) i LifeTube (największej wielokanałowej sieci YouTube w Europie Środkowej). Oba techbiznesy zostały sprzedane. W 2022 r. platforma indaHash, która zrealizowała kampanie na 115 rynkach dla ponad 600 marek, w tym Ikei, Samsunga, Adidasa, Coca-Coli i McDonald’s, podpisała umowę na objęcie pakietu kontrolnego spółki przez emiracką firmę ArabyAds. Twórcy platformy dołączą do zespołu zarządzającego ArabyAds.

Magdalena Stępień-Łyga członkini zarządu OTCF fot. materiały prasowe Jedna z dwóch kobiet zasiadających w zarządzie spółki, która m.in. prowadzi marki 4F, 4F Junior, 4F Fuel, Outhorn, SportStyleStory.com i sponsoruje siedem międzynarodowych Komitetów Olimpijskich. W 2022 r. zainaugurowała 4F Change – nowatorską na strategię zrównoważonego podejścia do produkcji w branży mody. Wdraża rozwiązania prośrodowiskowe dot. opakowań, projektowania i produkcji odzieży, m.in. zbiórkę i naprawę używanych ubrań sportowych, które trafiają do drugiego obiegu w specjalnych strefach Wear_Fair w salonach 4F.

Natalia Stroe dyrektorka generalna Coca-Cola Poland Services, Polska i Kraje Bałtyckie fot. Marek Wiśniewski Natalia Stroe jest związana z firmami z systemu Coca-Cola od ponad 18 lat. Zajmowała wysokie stanowiska kierownicze w marketingu i sprzedaży w różnych krajach Europy Południowo-Wschodniej, pełniła też funkcję dyrektorki generalnej w Czechach i Słowacji. W 2021 r. została dyrektorką generalną Coca-Cola Polska i Kraje Bałtyckie. Pod jej kierownictwem spółka, która w tym roku obchodzi 50-rocznicę obecności w Polsce, osiąga rekordowe wyniki. Firmy z systemu Coca-Cola zatrudniają ponad 1,8 tys. osób w naszym kraju, a 52 proc. stanowisk kierowniczych piastują kobiety. Wkład spółki w polską gospodarkę przekracza 3 mld złotych rocznie.

Ewa Szmidt-Belcarz prezeska Grupy Empik fot. materiały prasowe Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, London School of Economics oraz MBA INSEAD. Rozpoczynała karierę w agencji reklamowej Euro RSCG i kontynuowała ją w koncernach międzynarodowych: L’Oreal, Schwarzkopf & Henkel, Cadbury. Przed przejściem do Empiku została pierwszą globalną partnerką w międzynarodowej firmie doradczej McKinsey w regionie CEE. Z Grupą Empik jest związana od 2015 r., kiedy została prezeską spółki. W 2022 r. dokonała wykupu menadżerskiego, przejmując 51 proc. udziałów od Penta Investment. W ostatnich latach przyczyniła się do wzmocnienia i transformacji Empiku w wielokanałową grupę, łączącą m.in. e-commerce z siecią ponad 300 tradycyjnych sklepów, a także produkcję treści i usługi cyfrowe.

Ewa Wernerowicz prezeska Vivus Finance fot. materiały prasowe Wykorzystała kryzys do rozwoju biznesu. Z prezesa Vivus Finance stała się jego właścicielką, odkupując firmę od dotychczasowego właściciela, łotewskiej grupy 4Finance, w którą w 2011 r. zainwestował Oleg Bojko, jeden z rosyjskich miliarderów. Spółka zmieniła nazwę na Soonly. Kwota transakcji przeprowadzonej w drodze wykupu menedżerskiego nie została ujawniona. Z danych w KRS wynika, że Ewa Wernerowicz jest 100-procentowym udziałowcem Soonly, a wartość pakietu wynosi 42 mln zł.

Poznaj nasze kandydatki do tytułu Kobieta Biznesu 2022 – działalność społeczna

Ludmiła Falak-Cyniak prezeska Aegon PTE fot. materiały prasowe Członkini komisji finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau doradza pro bono w kwestii zarządzania majątkiem fundacji. Jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki, angażuje się w edukację ekonomiczną dzieci i w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zainicjowała też współpracę firmy z Digital University – w projekcie Digikids 15 ukraińskich kobiet zostanie przeszkolonych do prowadzenia warsztatów z robotyki dla ukraińskich uczniów. Aegon PTE wspiera też finansowo Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i naukę języka polskiego prowadzoną przez Fundację Języka Polskiego UW.

Lena Grochowska prezeska Fundacji Leny Grochowskiej fot. materiały prasowe Fundacja działa od 2014 r. w ramach Grupy Arche. W czterech oddziałach w Polsce stworzyła 55 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi dotychczas całkowicie wykluczonych z życia zawodowego. Aktywnie wspiera repatriantów i uchodźców. Sprowadziła do Polski 25 rodzin repatriantów z Kazachstanu, a po wybuchu wojny zapewniła noclegi uchodźcom w sieci hoteli, by następnie stworzyć dla nich domy tymczasowe. Obecnie w pięciu domach prowadzonych przez fundację mieszka 1300 matek z dziećmi, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Otrzymują tam daleko idące wsparcie.

Katarzyna Skoczeń prezeska Fundacji Stałego Rozwoju fot. materiały prasowe Fundacja ma na celu poprawę sytuacji życiowej osób wykluczonych społecznie, zagrożonych wykluczeniem lub pozostających bez pracy. Fundacja udziela wsparcia psychologicznego, prowadzi szkolenia zawodowe, pomoc w pośrednictwie pracy. Powstała w odpowiedzi na potrzebę społeczną dotyczącą realizacji zadań publicznych związanych z reintegracji zawodową zlecaną przez Instytucje Publiczne m.in. MOPS-y, GOPS-y, OPS-y. Fundacja Stałego Rozwoju jest jednym z nielicznych podmiotów realizujących zadania z zakresu reintegracji zawodowej.

Małgorzata Szumowska dyrektorka generalna Niewidzialnej Wystawy fot. Lidia Skuza Liderka projektu edukacyjno-kulturalno-społecznego, którego ideą jest uświadomienie widzącym, w jaki sposób żyją ludzie z dysfunkcją wzroku. Fundatorka i prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna. Współtwórczyni publikacji „Pacjent niewidomy i słabowidzący w gabinecie i na oddziale” dla stołecznych okulistów i studentów medycyny. Inicjatorka i koordynatorka akcji #ścieżkadostępu – podziel się przestrzenią! oraz #hulajzgłową – podziel się przestrzenią! traktującej o życzliwym współdzieleniu przestrzeni publicznej.

Maria Wroniszewska członkini zarządu Fundacji Synapsis fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wraz z mężem, specjalistą psychiatrą, założyła pierwszą w Polsce organizację pomagającą osobom z autyzmem. Działa na rzecz poprawy sytuacji osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwłaszcza najmniej samodzielnych, z trudnościami w porozumiewaniu się, wyrażaniu swoich potrzeb, myśli i opinii. Współtworzyła pierwszą społeczną szkołę specjalną w Warszawie, działającą w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego, a także przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby w spektrum i mieszkania treningowe.

