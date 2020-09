Z powodu strajku 324 z 7,3 tys. zatrudnionych na platformach wydobycie ropy i gazu w Norwegii może spaść o 900 tys. baryłek dziennie w przyszłym tygodniu, informuje Reuters.

To 22 proc. krajowego wydobycia, podało Norweskie Stowarzyszenie Ropy i Gazu.

Do strajku dotyczącego płac może dojść 30 września jeśli wyznaczonemu przez państwo mediatorowi nie uda się pogodzić stron. Związki zawodowe nie podały do publicznej wiadomości swoich żądań.

Zobacz więcej fot. Bloomberg

Na złożu Johan Sverdrup, największym w Europie Zachodniej, w strajku uczestniczyć będzie ok. 130 pracowników, m.in. operatorzy z centrum kontrolnego. Od kwietnia ze złoża wydobywano 470 tys. baryłek dziennie, ale w ostatnim czasie produkcję zmniejszono do 415 tys. baryłek dziennie w związku z porozumieniem OPEC i jego sojuszników w sprawie ograniczenia podaży ropy do końca roku.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗