Produkcja ropy w ramach kartelu OPEC spadła w maju do najniższego poziomu od niemal dwudziestu lat. Wszystko przez wdrażanie przez Arabię Saudyjska i innych członków rekordowej redukcji podaży surowca, informuje Reuters.

Organizacja wydobywała w tym miesiącu średnio 24,77 mln baryłek dziennie, co stanowi spadek o 5,91 mln w porównaniu do zweryfikowanej wartości w kwietniu. To najniższa wartość produkcji od 2002 r.