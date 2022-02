Wyhamował handel akcjami na GPW

Sesyjne obroty akcjami na rynku głównym warszawskiej giełdy były w styczniu 2022 r. o 13 proc. niższe niż rok wcześniej. Wyniosły 27,5 mld zł. O 14 proc. spadła przy tym liczba transakcji.

Biorąc pod uwagę liczbę dni handlu, styczniowe spowolnienie miało jeszcze większy wymiar. Średnia liczba transakcji podczas jednej sesji spadła o 18,3 proc., a średnie obroty o 17,4 proc. Podczas statystycznej sesji stycznia 2022 r. z rąk do rąk przechodziły akcje o wartości niespełna 1,4 mld zł.

Rynek główny i tak wykazywał się jednak sporą żywotnością w stosunku do NewConnect. Tam handel sesyjny skurczył się rok do roku o 65,9 proc. Prze cały styczeń 2022 r. z rąk do rąk przeszły tam akcje o wartości 373 mln zł. Rok wcześniej był to grubo ponad 1 mld zł.

W efekcie obligacyjny Catalyst ponownie przeskoczył skalą handlu NewConnect. Styczniowe obroty sesyjne papierami dłużnymi wzrosły bowiem o 59,1 proc. r/r, osiągając wartość 454 mln zł.

Sytuacja na rynku pochodnych była w styczniu 2022 r. niejednoznaczna. Obrót kontraktami terminowymi na indeksy wzrósł o 27,4 proc. r/r., ale liczba otwartych pozycji spadła o 7,2 proc. Niemal nie zmieniła się liczba otwartych pozycji na kontrakty akcyjne, ale handel nimi skurczył się o 25,1 proc. Jedynie w przypadku futures walutowych widoczne było ewidentne ożywienie. W stosunku do stycznia 2021 r. handel nimi wzrósł o 79,8 proc., a liczba otwartych pozycji o 45,5 proc.