Wyniki McDonald's niższe od oczekiwań

Kwartalne wyniki McDonald’s okazały się nieco słabsze od oczekiwań analityków. To efekt wprowadzenia kolejnych lockdownów i konieczności zamknięcia lokali w niektórych częściach Europy, pisze Reuters.

Sprzedaż w segmencie rynków międzynarodowych sieci restauracji spadła w czwartym kwartale o 7,4 proc., głównie z powodu słabszych wyników we Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, gdzie ograniczenia związane z pandemią były najbardziej restrykcyjne. Analitycy IBES Refinitiv prognozowali spadek o 5,03 proc.

Sprzedaż McDonald’s w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 5,5 proc. To efekt m.in. współpracy z celebrytami. Ekonomiści szacowali, że wzrost wyniesie 5,15 proc. Porównywalna sprzedaż na świecie spadła o 1,3 proc. w kwartale zakończonym 31 grudnia. To wynik lepszy od oczekiwanych przez analityków 1,46 proc. i poprawa w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy globalna sprzedaż spadła o 2,2 proc. rok do roku.

Zysk spadł o 2,1 proc. do 5,31 mld USD. Nie licząc pozycji jednorazowych, firma zarobiła 1,70 USD na akcję. To o 8 centów mniej niż prognozowano.