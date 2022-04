Wyniki Meta Platforms poprawiły nastroje

Spółka miała w pierwszym kwartale 2,72 USD zysku na akcję wobec oczekiwanych 2,56 USD. Przychody, które sięgnęły 27,9 mld USD, okazały się jednak o ponad 300 mln USD niższe niż prognozowali analitycy. Pozytywnym impulsem okazało się natomiast obniżenie przez spółkę prognozy tegorocznych kosztów do 87-92 mld USD wobec wcześniejszej prognozy wynoszącej 90-95 mld USD.

fot. Bloomberg

Dla inwestorów, którzy mają w pamięci fatalny poprzedni raport kwartalny, po którym doszło do największej przeceny spółki w historii, najważniejsze jest to, że znów zaczęła rosnąć liczba dziennych użytkowników jej serwisów. W pierwszym kwartale sięgnęła 1,96 mld, czyli poprawiła się o 4 proc. Średnia miesięczna liczba użytkowników Facebooka wzrosła o 3 proc. do 2,94 mld, a 3,6 mld ludzi przynajmniej raz skorzystało z aplikacji Meta w każdym miesiącu minionego kwartału. Oprócz Facebooka do spółki należą jeszcze Messenger, WhatsApp i Instagram.

- Obecnie więcej ludzi korzysta z naszych usług niż kiedykolwiek wcześniej i jestem dumny z tego jak nasze produkty służą ludziom na całym świecie - powiedział współtwórca i szef spółki Mark Zuckerberg.

Akcje Meta drożały w handlu międzysesyjnym o 18,4 proc.