Wyzwania dla firm dotyczące digitalizacji

Co ogranicza transformację cyfrową firm? Między innymi problemy finansowe, dostęp do odpowiednich specjalistów i brak gotowości przedsiębiorców do zmian w tej dziedzinie.

Z raportu KPMG i Microsoft „Monitor transformacji cyfrowej biznesu” wynika, że więcej niż połowa firm w ogóle nie deleguje pracowników do realizacji zadań cyfrowych. Co drugi menedżer odpowiedzialny za rozwój przedsiębiorstwa w tej dziedzinie jest umiarkowanie przekonany do tego, że jego podwładni są gotowi do wykonywania wspomnianych zadań.

Wydatki inwestycyjne Eksperci wskazują, że nakłady finansowe przeznaczane przez firmy na digitalizację są niewystarczające. Z raportu wynika, że wartość wydatków inwestycyjnych na transformację cyfrową większości badanych firm nie przekracza 5 proc. ich rocznych przychodów. Większe nakłady na ten cel deklaruje tylko co czwarty przedsiębiorca. Warto podkreślić, że najwięcej inwestycji względem przychodów odnotowują firmy z sektorów technologii informacyjnych, mediów i komunikacji. Co istotne, większość ich przychodów wynika ze stosowania narzędzi cyfrowych. — Co ogranicza transformację cyfrową firm? Poza finansowaniem związanym ze skalą koniecznych inwestycji w przedsiębiorstwie są to takie kwestie jak dostęp do wymaganej liczby specjalistów i menedżerów o odpowiednich kompetencjach, a także gotowość danej spółki do zmian w tej dziedzinie – mówi Jan Karasek, partner w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce. Automatyzacja zadań Eksperci wyliczyli, że ok. 75-85 proc. przedsiębiorców wskazuje na brak możliwości realizacji postawionych przez siebie celów związanych z transformacją cyfrową firm. Często muszą podejmować oni wiele działań zapobiegawczych. Analitycy radzą, aby właściciele firm ocenili kompetencje cyfrowe pracowników i wykorzystywali je w sposób optymalny. Powinni również postawić na automatyzację i robotyzację niektórych zadań, po to, aby podwładni mogli skupić się na realizacji projektów, które muszą być wykonane w terminie. Eksperci podkreślają też, że przedsiębiorcy przeznaczają za mało czasu i pieniędzy na szkolenia pracowników i podnoszenie ich kompetencji cyfrowych. — Tymczasem aż 54 proc. badanych firm w Polsce nie deleguje żadnego pracownika do zadań związanych z cyfryzacją. Natomiast tylko 31 proc. przedstawicieli firm odpowiedzialnych za digitalizację jest przekonanych, że podwładni są na nie gotowi. Może to wynikać z faktu, że obecnie firmy prowadzą wiele szkoleń z systemów informatycznych — wyjaśnia Jan Karasek. Zarządzanie zmianą Zwraca ponadto uwagę, że w przypadku transformacji cyfrowej przedsiębiorstw istotne są umiejętności menedżerów dotyczące zarządzania zmianą. — Konieczne jest uruchomienie firmowego programu, który uwzględnia potrzeby i obawy pracowników w taki sposób, aby nie zakłócić działalności operacyjnej przedsiębiorstwa lub zminimalizować tego typu zagrożenie. Program powinien zachęcać pracowników do wyjścia ze strefy komfortu, jeżeli chodzi o posiadaną wiedzę i kompetencje. Chodzi o to, aby podwładni nie blokowali planowanych zmian w firmie dotyczących digitalizacji i w pełni korzystali z wdrażanych rozwiązań. Niestety, często potencjał nowych systemów IT jest wykorzystywany tylko marginalnie – ubolewa Jan Karasek.