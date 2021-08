Wyzwania w e-commerce

Komentarz partnera rankingu e-Gazele Biznesu

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard

Wydatki konsumentów w e-commerce dynamicznie rosną, co dla internetowych biznesów jest ogromną szansą, ale i wyzwaniem. W walce o klienta tradycyjnie wygrają ci sprzedawcy, którzy szybko zidentyfikują nowe trendy i na nie odpowiedzą.

Rynek e-commerce rośnie w siłę. Według Global Ecommerce Forecast 2021, po wzroście o 25,7 proc. w 2020 r. do ponad 4 bilionów USD, możemy się spodziewać, że sprzedaż detaliczna e-commerce na świecie wzrośnie o kolejne 16,8 proc. w roku 2021, osiągając poziom blisko 5 bilionów USD. To już kolejny rok, kiedy e-commerce odnotowuje dwucyfrowe wzrosty, także na naszym lokalnym rynku. W 2020 roku sektor ten w Polsce wzrósł o 42 proc., osiągając poziom 420 EUR w ujęciu wydatków per capita. A to nie koniec – będziemy wydawać coraz więcej. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce wyniesie 162 mld zł.

Pandemia z pewnością stała się naturalnym, chociaż niespodziewanym, katalizatorem, zarówno wzrostów w samym e-commerce, jak i wydatków Polaków. Konsumenci nie tylko przenieśli swoje zakupy z offline do online w ramach tych samych marek, ale też korzystali z ofert nieznanych im dotychczas specjalistycznych i branżowych e-sklepów. Co więcej, niemal 85 proc. Polaków deklaruje, że nawet po zniesieniu obostrzeń nie zamierza zmniejszyć częstotliwości korzystania z e-zakupów. Jednocześnie jednak okazuje się, że Polacy zatęsknili za sklepami stacjonarnymi, co pokazuje raport EY i Mastercard. Gdy latem 2020 roku ograniczenia związane z pandemią zostały poluzowane, część ruchu wróciła do sklepów stacjonarnych.

Dynamicznie zmieniające się zachowania konsumenckie wymagają od e-sklepów sprawnego dostosowania się do nich. Kluczowe są elastyczność i wybór, także w kontekście płatności. Badanie Twisto „Koszyk roku 2020” pokazało, że analizowane e-sklepy oferują średnio siedem różnych metod płatności, a najbardziej rozpowszechnioną formą są karty płatnicze – obsługuje je 100 proc. przebadanych e-sklepów. Rośnie też popularność najwygodniejszych metod płatności, czyli portfeli cyfrowych typu GPay, Apple Pay czy Masterpass – głównie ze względu na wygodę i szybkość, ponieważ nie wymagają każdorazowego wpisywania danych karty płatniczej. Z kolei najnowsze badanie Mastercard dotyczące pokolenia Z pokazało, że najbardziej popularną metodą wśród młodych polskich ankietowanych (18-24 lata) są przelewy natychmiastowe i BLIK (57 proc.). To dlatego ważne jest, by sprzedawcy online oferowali różne rozwiązania płatnicze, tak by wpisywać się w oczekiwania kupujących.