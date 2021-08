Cena stali walcowanej na gorąco na rynku terminowym zaczęła w Europie maleć stopniowo w sierpniu po sześciu miesiącach wzrostu. To skutek taniejącej rudy żelaza, importu oraz sezonowego osłabienia popytu.

W USA stal nadal drożeje. Cena na rynku terminowym stali walcowanej na gorąco zbliża się do 2 tys. USD za tonę. Przyczynia się do tego bariera celna, do usunięcia której prezydent Joe Biden się nie śpieszy. Jeśli to zrobi, ceny w Europie mogą wzrosnąć, a w USA spaść.