Wzrost inflacji zmniejsza presję na Bank Rezerw Nowej Zelandii

Przyspieszenie inflacji, choć nieznaczne w pierwszym kwartale zmniejsza presję na bank centralny Nowej Zelandii odnośnie konieczności utrzymania niskich stóp procentowych.

Opublikowane w środę dane Statistics New Zealand wskazały, że w pierwszym kwartale 2021 r. inflacja wzrosła do 1,5 proc. w ujęciu rocznym po 1,4-proc. dynamice w ostatnich trzech miesiącach 2020 r. W stosunku do czwartego kwartału ceny zwiększyły się o 0,8 proc. Odczyty okazały się zgodne z oczekiwaniami ekonomistów.

Głównym motorem zwyżki były rosnące ceny transportu oraz mieszkań.

Ceny konsumpcyjne z wyłączeniem żywności, paliw i energii wzrosły o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Takie poziomy inflacji sugerować mogą, że nowozelandzka gospodarka może nie potrzebować kolejnych obniżek ceny pieniądza.

Bank Rezerw ocenia, że do końca br. inflacja może rosnąć osiągając górny kraniec zakładanego przedziału 1-3 proc. Zacznie zwalniać w roku 2022 r.