Zamówienia w niemieckim przemyśle co prawda odnotowały wzrost w lipcu, jednak ekonomiści liczyli na lepszy wynik, donosi Reuters.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, zamówienia zwiększyły się o zaledwie 2,8 proc. w porównaniu z lipcem, sygnalizując powolny powrót do poziomu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Tymczasem mediana prognoz ekonomistów zakładała wzrost o 5 proc.

Skala zwyżki rozczarowuje również jeśli porówna się ją do wyniku za czerwiec. Został on zrewidowany w górę z 27,9 do 28,8 proc.

Odnotowany w lipcu wynik jest o 8,2 proc. niższy niż w lutym, przed zamknięciem gospodarki z powodu pandemii. Krajowe zamówienia w lipcu spadły o 10,2 proc. natomiast zamówienia pozyskane z zagranicy zwiększyły się o 14,4 proc.

W kolejnych miesiącach będziemy raczej obserwować niewielkie przyrosty, wskazujące na mozolnie postępujące ożywienie – ocenia Jens-Oliver Niklasch, ekonomista Landesbank Baden-Wuerttemberg.

W II kwartale niemiecka gospodarka, największa na Starym Kontynencie odnotowała rekordowy, sięgający 9,7 proc spadek PKB. W miniony wtorek rząd zrewidowała swoja prognozę na bieżący rok. Została ona podwyższona z -6,3 do -5,8 proc.