Wzrostowy tydzień na rynkach platyny i palladu

Po wczorajszej dużej zwyżce, notowania amerykańskiego dolara dzisiaj kierują się w dół, wspierając wzrosty na rynkach metali szlachetnych.

O ile jednak przez większość tygodnia ceny złota i srebra znajdowały się pod presją podaży, to na rynkach platyny i palladu dominowała strona popytowa. Cena platyny w końcu odbiły się w górę od rejonu 900 USD za uncję i dotarły obecnie do okolic 914-915 USD za uncję. Z kolei notowania palladu zwyżkują do okolic 1247 USD za uncję.

W przypadku obu kruszców, mamy do czynienia z odbiciem się w górę po wcześniejszym dotarciu do lokalnych minimów. Platyna i pallad są wykorzystywane w większości w branży motoryzacyjnej, w produkcji katalizatorów samochodowych. Obawy związane z rozczarowującym wzrostem gospodarczym dotychczas uderzały więc w ceny obu kruszców, ale w ostatnim tygodniu ze względu na optymizm po lepszych danych z USA i Chin, ta sytuacja się nieco poprawiła. Jeśli dobra kondycja największych gospodarek świata się utrzyma, to platyna i pallad będą miały szanse na większe i trwalsze zwyżki – zwłaszcza że na obu rynkach w tym i kolejnym roku najprawdopodobniej będzie miał miejsce deficyt.

Notowania platyny – dane dzienne

Notowania palladu – dane dzienne