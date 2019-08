Wzrosty indeksów GPW, w WIG20 najwięcej zdrożało Dino Polska

We wtorek większość głównych indeksów warszawskiego parkietu zwyżkowała. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę: Dino Polska, CCC i mBank.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,4 proc. do 2.110,11 pkt., WIG zwyżkował 0,3 proc. do 56.204,55 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 3.787,27 pkt., a sWIG80, jako jedyny, stracił 0,2 proc. do 11.590,84 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 807 mln zł, z czego 763 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



WIG20, mimo otwarcia kilka punktów powyżej poniedziałkowego zamknięcia, przez większą część sesji oscylował w wąskim przedziale w okolicach 2.100-2.105 pkt., po czym ok. godz. 15.30, gdy amerykańskie rynki się otworzyły, rozpoczął, naśladując ich zachowanie, krótkotrwałą fazę spadkową. Od ok. 15.45 WIG20 zwyżkował, wbrew rynkom bazowym, zyskując do końca sesji ok. 20 pkt. i kończąc dzień na plusie.



Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały wzrosty – najsilniejsze w Rosji (+1,3 proc.) i Turcji (+ 0,9 proc.). Rynek węgierski nie pracował ze względu na obchody Dnia Św. Stefana.



DAX stracił 0,41 proc., a S&P500 zniżkował 0,04 proc. o 17.15.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska – o 10,0 proc., CCC – o 4,0 proc. i mBank – o 3,9 proc.



Kurs Dino Polska wyrównał historyczne maksimum z 23 lipca 2019 roku (148 zł) i zwyżkował w wymiarze jednosesyjnym najsilniej w historii notowań na GPW.



Dino Polska przed sesją poinformował, że skonsolidowany zysk netto wyniósł w II kw. 2019 roku 105,5 mln zł wobec 70,5 mln zł zysku rok wcześniej - konsensus PAP Biznes zakładał 98,3 mln zł zysku netto.



"Wyniki Dino są bardzo dobre sprzedażowo. Sprzedaż LFL wzrosła o 16,6 proc. rdr, w związku z przesunięciem Świąt Wielkanocnych, a z moich wyliczeń wynika, że sprzedaż w sklepach nowo otwartych, które się nie wliczają do LFL, wzrosła o 19,8 proc.” – powiedział PAP Biznes analityk Ipopema Securities Krzysztof Kawa.



Jednocześnie, podczas wtorkowej telekonferencji prezes zarządu Dino Polska Szymon Piduch powiedział, że "liczymy, że pozytywne trendy makroekonomiczne będą się utrzymywały także w kolejnych kwartałach, co pozwoli nam na niski, dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL".



Grupa CCC podała w poniedziałek późnym wieczorem, że według szacunków miała w II kw. 2019 roku 341,9 mln zł zysku EBITDA, ponad 25 proc. więcej niż zakładał konsensus PAP Biznes. Analitycy zauważają, że spółka pokazała mocny cash flow i trzymanie kosztów pod kontrolą.



"Wyniki CCC są sporo wyższe od oczekiwań, głównie na poziomie kosztów. Zarówno ja, jak i rynek oczekiwaliśmy wyższych kosztów. Trzymanie kosztów w ryzach wpłynęło pozytywnie na wyniki” - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Piotr Bogusz.



„Bardzo dobry wynik pokazał segment sklepów stacjonarnych, gdzie nastąpiła poprawa EBIT. Z kolei w segmencie e-commerce wynik jest słabszy ze względu na podwyższone nakłady na marketing i ekspansję na nowe rynki" – dodał.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały we wtorek największe spadki, były: JSW – o 2,6 proc., Lotos – o 2,1 proc. i Tauron – o 1,3 proc.



We wtorek rano Grupa Lotos poinformowała, że oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w drugim kwartale 2019 roku wyniosła 783,3 mln zł zgodnie z wcześniejszymi szacunkami.



"Generalnie wyniki zgodne z wcześniejszym komunikatem, więc tutaj, co do poziomu EBITDA zaskoczenia nie ma. To, na co warto zwrócić uwagę, to rozwiązanie rezerw, czy też wycofanie z rachunku escrow rezerwy na likwidację złóż ropy w Norwegii. To była duża kwota (440,8 mln zł) i Lotos uwolnił w ten sposób gotówkę” – powiedział PAP Biznes analityk mBanku Kamil Kliszcz.



Wiceprezes zarządu Grupy Lotos Jarosław Kawula w trakcie wtorkowej telekonferencji powiedział, że "oczekujemy, że nasze wydobycie będzie spadać w mniej więcej podobnym tempie jak w poprzednim kwartale, ale spodziewamy się uruchomienia produkcji na złożu Utgard w czwartym kwartale".



Tauron po poniedziałkowym zamknięciu podał, że w wyniku testu na utratę wartości w raporcie za I półrocze utworzy odpisy na 269 mln zł - szacunkowy wpływ operacji na obniżenie skonsolidowanego wyniku netto wyniesie 218 mln zł.



Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Libetu – wzrost o 13,7 proc. i Pure Biologics – o 10,3 proc. Zwyżkowała także cena Voksela – o 4,1 proc.



Przed wtorkowym otwarciem Libet poinformował, że według szacunków w I półroczu 2019 r. miał 17,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy w I półroczu 2018 roku 0,3 mln zł zysku netto.



We wtorek rano Pure Biologics, spółka notowana na NewConnect, podała, że NCBR zarekomendował dofinansowanie w kwocie ok. 29,9 mln zł projektu spółki dotyczącego opracowania bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego - całkowita wartość projektu wynosi ok. 40,4 mln zł.



Voxel ustanowił na zamknięciu historyczne maksimum – od początku roku cena spółki zyskała ok. 35 proc.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Rafako – spadek o 9,0 proc. W ciągu wtorkowej sesji na rynek napłynęła wiadomość o śmierci Jerzego Wiśniewskiego, głównego akcjonariusza grupy PBG, prezesa Rafako i PBG.



Zniżkowały także kursy PKP Cargo – o 1,5 proc. i Polimeksu – o 0,6 proc.



We wtorek przed sesją na rynku pojawiła się informacja, że analityk Santander BM Michał Sopiel wydał raport aktualizujący w ramach Programu Wsparcia Analitycznego GPW w Warszawie, w którym zawarł rekomendację „kupuj” dla akcji PKP Cargo z ceną docelową 40,1 zł w perspektywie 12 miesięcy (zmiana z „trzymaj”) – zalecenie zostało wydane przy cenie rynkowej 29,15 zł.



W trakcie sesji na rynku pojawiła się informacja, że zarząd Polimeksu Mostostal zdecydował o odwróceniu odpisów z tytułu trwałej utraty wartości udziałów posiadanych w spółce zależnej Naftoremont-Naftobudowa w łącznej kwocie ok. 34,5 mln zł - kwota powiększy wysokość wyniku netto spółki za pierwsze półrocze 2019 r., ale nie wpłynie na skonsolidowany wynik netto grupy.