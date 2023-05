XTB oferuje ułamkowe akcje i ETF-y

Jeszcze w 2020 r. tylko 34 proc. polskich klientów wywodzącego się z foreksu XTB stanowili nabywcy normalnych akcji i ETF-ów. W 2022 r. ich udział wynosił już 44 proc. Niebawem może być jeszcze większy. Dom maklerski wykonał bowiem kolejny ruch obniżający próg wejścia na rynek kapitałowy. Po uruchomieniu bezpłatnego handlu akcjami i ETF-ami, przyszła kolej na akcje i ETF-y ułamkowe, jak potocznie zwie się możliwość kupna części instrumentu finansowego. Za granicą nie jest to nic szczególnie nowego. Zresztą również XTB udostępniło już taką usługę w Rumunii, potem na Słowacji, w Czechach i Portugalii, a zaledwie tydzień temu w Hiszpanii. 15 maja 2023 r. usługa rusza w Polsce.

- Wdrożenie akcji ułamkowych na kolejnych rynkach przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania tym produktem. Jest on wykorzystywany zarówno przez osoby chcące zebrać doświadczenie w inwestowaniu, jak i te funkcjonujące na rynku kapitałowym zdecydowanie dłużej. Polska to dla nas rynek wyjątkowy, dlatego ze startem akcji ułamkowych czekaliśmy nieco dłużej. Obecnie oferta zarówno spółek, jak i ETF-ów jest znacznie większa niż podczas wdrożenia produktu w Rumunii. Co więcej, polscy inwestorzy będą mogli także nabyć akcje ułamkowe spółek z GPW – komentuje Omar Arnaout, prezes XTB.

W formie ułamków Polacy mogą kupić akcje 926 spółek i 136 ETF-ów, w tym 51 spółek z GPW oraz 9 Beta ETF-ów. W pierszej grupie jest m.in. LPP, właściciel marek odzieżowych Sinsay, Reserved, Cropp, House i Mohito. Jedna akcja LPP jest wyceniana na kilkanaście tysięcy złotych. W XTB aby zainwestować w LPP wystarczy 10 zł. Taka jest bowiem minimalna kwota inwestycji w akcje ułamkowe z GPW, jakiej wymaga XTB. W przypadku papierów notowanych na giełdach zagranicznych jest to również 10, tyle że dolarów amerykańskich, euro lub funtów brytyjskich.

Bariery znikają: Akcje przez lata wydawały się być dla wielu inwestorów indywidualnych czymś niedostępnym. Jednak ten stereotyp wraz z biegiem lat uległ zmianie. Dzisiaj już wiele barier wejścia zostało zminimalizowanych – zauważa Omar Arnaout, prezes XTB. Tomasz Pikuła

Kupując akcję ułamkową w XTB uzyskuje się prawo do dywidendy, proporcjonalne do nabytej części akcji.

Od strony formalnej akcję ułamkową XTB określa jako powiernicze prawo do części akcji. Prawdziwą akcję kupuje XTB i prawa wynikające z tej akcji dzieli na swoich klientów. Odróżnia to ofertę XTB od części tego typu ofert znanych z rynków zagranicznych, gdzie ułamkowe części akcji kreuje się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Gdy suma ułamków nabytych przez jednego klienta XTB osiągnie wartość całkowitą, stanie się on pełnoprawnym właścicielem akcji.