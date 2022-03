„Mamy niezwykle silny rynek pracy. Kiedy spojrzymy na budżet przeciętnej amerykańskiej rodziny, prezentuje się on bardzo dobrze. Wydatki konsumenckie są wysokie, a wpływy z podatków naprawdę zaskakujące” - stwierdziła Janet Yellen.

Zdaniem amerykańskiej sekretarz skarbu, wzrost cen energii i innych towarów prawdopodobnie zmniejszy perspektywy globalnego wzrostu w przyszłym roku, jednak dotknie Stany Zjednoczone w mniejszym stopniu niż inne kraje.

Janet Yellen dodała, że jeszcze ​​nie nadszedł czas, aby sankcjonować Chiny za ich partnerstwo z Rosją. „Nie sądzę, że jest to aktualnie konieczne i właściwe. Bylibyśmy bardzo zaniepokojeni, gdyby Chiny dostarczały broń do Rosji lub próbowały ominąć sankcje, jednak w tym momencie nie widzimy żeby to się działo” - stwierdziła.