Yellen: podwyżka podatków i wydatki na infrastrukturę podniosą też zyski firm

Zdaniem Janet Yellen, szefowej amerykańskich finansów, forsowana przez prezydenta Joe Bidena podwyżka podatku korporacyjnego poprawi de facto rentowność i konkurencyjność amerykańskich przedsiębiorstw, informuje Reuters.

Sekretarz Skarbu argumentowała, że tzw. „Plan zatrudnienia” dotyczący m.in. inwestycji infrastrukturalnych przyniesie bezpośrednie korzyści Amerykanom, tworząc nowe miejsca pracy i „przywróci do normy historycznej”, stawkę podatku od osób prawnych.

Jesteśmy przekonani, że inwestycje i propozycje podatkowe potraktowane jako pakiet, zwiększą rentowność netto naszych korporacji i poprawią ich globalną konkurencyjność – powiedziała była szefowa Banku Rezerw Federalnych (Fed).

W 2017 r. podczas prezydentury Donald Trumpa stawka podatku korporacyjnego została obniżona z 35 do 21 proc. Biden tymczasem chce, co spotyka się ze sporym sprzeciwem zarówno Republikanów, jak i wielu organizacji biznesowych, podniesienia daniny do 28 proc.

Oprócz tego plan inwestycyjny obejmuje wiele segmentów spoza tradycyjnej infrastruktury (drogi czy mosty), takie jak przykładowo inwestycje w szerokopasmowy internet, badania i rozwój, modernizację szkół i rozszerzenie opieki nad dziećmi by zwiększyć liczbę kobiet na rynku pracy.

Yellen podkreśliła też znaczenie inwestycji w technologie energetyki odnawialnej i ochronę przed cyberzagrożeniami.

Przejście na bardziej ekologiczną gospodarkę zapewni wzrost gospodarczy na kilka dekad – oceniła Yellen.