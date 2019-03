Yellen: w USA nie będzie recesji ani obniżki stóp

Gospodarka USA nie wejdzie z recesję w bliskiej przyszłości i dlatego nie ma powodu aby obniżać stopy procentowe, powiedziała była szefowa Fed Janet Yellen.

Podczas konferencji w Fort Worth Yellen podkreślała, że choć przedstawiciele Fed obniżyli medianę wzrostu gospodarczego do 2,1 proc. w tym roku, to „nie jest to recesja”.

Zobacz więcej Janet Yellen Reuters/Forum

- Spowolnienie było od dawna oczekiwane – powiedziała była szefowa Fed. – Czują się komfortowo z obecnym poziomem stóp. Są przygotowani do ruchu w każdym kierunku w zależności od tego, co będzie się działo. Ale mój pogląd jest taki, że nie widzę recesji i nie uważam jej za prawdopodobną. Spodziewam się, że będą wyczekiwać w tym roku – dodała.

Yellen uważa, że władze Fed „chciały osiągnąć jakiś rodzaj spowolnienia” z powodu dużego zacieśnienia rynku pracy.

Odnosząc się do niedawnego odwrócenia krzywej rentowności obligacji USA była szefowa Fed powiedziała, że mogło być to spowodowane strachem przez zbytnim zacieśnieniem polityki monetarnej przez bank centralny, które mogłoby spowodować recesję. Podkreśliła, że Fed uważnie śledził to, co mówiły mu rynki w grudniu i zdecydował się odpowiedzieć na to zmianą postawy na „gołębią”.

Yellen uważa, że są powody do obaw o wzrost w Europie i Chinach.

- Jeśli dojdzie tam do niespodziewanego pogorszenia, Fed będzie gotowy do cięcia. Nie jest przesądzone, że stopy zostaną tu, gdzie są obecnie. Ale myślę, że byłoby to niespodzianką. Nie oczekuję tego – powiedziała.

Była szefowa Fed zaznaczyła, że obecnie obawia się raczej dezinflacji niż inflacji. Malejący wzrost cen może zaciążyć na oczekiwaniach inflacyjnych, „a w świecie niskich stóp procentowych nie jest dobre, aby oczekiwania inflacyjne słabły”, podkreśliła.

Yellen uważa, że jeśli dojdzie do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w USA Fed będzie gotowy do dalszego zacieśniania polityki monetarnej.

- Ale aby zacieśniał bardziej niż myślę, byłby potrzebny zaskakujący wzrost inflacji. Inflacja jest jednak tak ograniczona, tak kontrolowana, że nie widzę powodu, aby Fed zacieśniał politykę – powiedziała.