Chiny zamierzają utrzymać normalną politykę monetarną tak długo jak to będzie możliwe, zadeklarował szef banku centralnego dodając, że obecna sytuacja nie wymaga podjęcia pilnych działań, informuje Reuters.

Zdaniem Yi Ganga, który kieruje pracami Ludowego Banku Chin (PBOC), potencjalna stopa wzrostu gospodarczego pozostanie we wcześniej zakładanym przedziale 5 do 6 proc. To zdecydowanie bardziej konserwatywny szacunek, niż i tak ostatnio obniżane szacunki niektórych banków inwestycyjnych instytucji finansowych.

W ostatnim okresie zauważalnie spadło tempo wzrostu PKB Państwa Środka. Po rekordowym pierwszym kwartale bieżącego roku, kiedy to dynamika wzrostu sięgnęła 18,3 proc. (należy pamiętać jednak o niskiej bazie z analogicznego okresu 2020 r., kiedy to Chiny borykały się z pandemią), tempo wyraźnie wyhamowało do 7,9 proc. w II kwartale. Pekin przyjął za cel osiągnięcie w tym roku co najmniej 6 proc. wzrostu PKB.

Jego realizację utrudniają jednak nowe przypadki infekcji Covid-19, wysokie koszty surowców, problemy z łańcuchami dostaw, a ostatnio również problemy z dostawami prądu. Mimo tych wyzwań, bank centralny chce jak najdłużej normalizować swoją politykę.

Chiny maksymalnie wydłużą czas wdrażania normalnej polityki pieniężnej, zaś krzywa rentowności może utrzymać normalny i nachylony w górę przebieg – powiedział Yi Gang.