Z dolarem inwestorom nie po drodze

W tym tygodniu na rynkach odczuwalny jest mocniejszy powiew optymizmu.

W niedzielę szef Fedu Jerome Powell zapewnił, że zrobi wszystko, aby zagwarantować ożywienie w amerykańskiej gospodarce i wezwał do tego też Kongres. W poniedziałek inwestorzy otrzymali informację o udanych testach szczepionki na COVID-19, chociaż raczej nie trafi ona do masowej produkcji wcześniej, niż za kilkanaście miesięcy. Pompowanie balonika trwa, a to zniechęca inwestorów do dolara i innych bezpiecznych przystani. Wyraźne odbicie zaliczyło euro po tym, jak w poniedziałek pojawiły się informacjeo politycznym porozumieniu Francji i Niemiec w sprawie programu wsparcia dla regionów dotkniętych pandemią. Przełomowa była jednak zgoda na emisje euro obligacji. Mocne przesunięcie kursu EUR/USD w górę doprowadziło do prawie pięciogroszowego spadku notowań USD/PLN. Na powrót zbliżamy się zatem do mocnego wsparcia w okolicach 4,14 zł. Czy zostanie złamane?