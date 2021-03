Żabka łyka dietę pudełkową

Operator sieci małych sklepów zainwestował w Maczfita. Ze spółki wychodzi fundusz Resource Partners.

Żabka bierze się za inwestowanie poza sklepami. W poniedziałek spółka, którą kontroluje fundusz CVC, ogłosiła, że przejmuje większościowy pakiet udziałów w Maczficie działającym na rynku cateringu dietetycznego. Sprzedającymi są fundusz Resource Partners (miał 70 proc. udziałów) i kierujący Maczfitem Maciej Lubiak, który pozostanie prezesem i zachowa część pakietu. Wartości transakcji nie ujawniono, na jej przeprowadzenie będzie się jeszcze musiał zgodzić UOKiK.

- Włączenie spółki Maczfit do grupy Żabka to element długofalowej strategii rozwoju w obszarze convenience, która zapewni nam skuteczne odpowiadanie na potrzeby milionów klientów. Nowa struktura organizacyjna pozwoli poszerzać zakres działalności o kolejne obszary biznesowe, m.in. takie jak catering dietetyczny, w ramach którego funkcjonuje Maczfit – mówi Tomasz Suchański, prezes Żabki, cytowany w komunikacie spółki.

„Nowa struktura”, o której mowa, to obowiązujący od lutego w Żabce podział na trzy obszary działalności: podstawowy - związany z utrzymaniem i rozwojem sieci sklepów, Żabka Future - odpowiadający za „tworzenie i rozwój biznesów oraz narzędzi technologicznych dla przyszłości" i obszar strategii.

Kupno udziałów w liderze rynku cateringu dietetycznego to pierwszy projekt inwestycyjny Żabki Future. Przedstawiciele handlowej grupy twierdzą, że diety pudełkowe dobrze pasują do biznesu Żabki, w którym klientów przyciąga się oszczędnością czasu przy zakupach i „dbaniem o zdrowie”.

- Kupno udziałów w Maczficie przez Żabkę to bardzo ciekawa transakcja. Od razu widać pewne synergie. Żabka mocno rozwija aplikację na smartfony, która może być wykorzystana do sprzedaży cateringu, sklepy mogą być też punktami odbioru posiłków, które nie muszą być dostarczane pod drzwi. To również sygnał, że rynek cateringu dietetycznego rozwija się bardzo szybko i można spodziewać się zainteresowania różnych inwestorów, nie tylko powiązanych z sieciami sklepów - ocenia Bartłomiej Foszer, inwestor i doradca strategiczny Pomelo Catering.

Sieciowy rozwój Żabka, którą kieruje Tomasz Suchański, szybko otwiera nowe sklepy i inwestuje w usługi cyfrowe. Przedstawiciele spółki przekonują, że Maczfit „jest komplementarny wobec istniejącego ekosystemu" i uzupełnia usługi „convenience", czyli związane z oszczędnością czasu przy codziennych zakupach.

Niezależnych danych na temat wielkości tego rynku nie ma, ale branża, którą pół dekady temu tworzyło kilka niewielkich firm, dostarczających posiłki głównie w największych miastach, według szacunków firmy Pomelo była w ubiegłym roku warta około 1 mld zł, a liczba zamówień w stosunku do 2019 r. wzrosła o 35 proc.

Maczfit, zatrudniający ponad 300 osób i przygotowujący posiłki w dużym zakładzie pod Warszawą, według ostatnich dostępnych danych finansowych miał w ciągu czternastu miesięcy, zakończonych w grudniu 2019 r., 78,8 mln zł przychodów, notując przy tym 3,8 mln zł straty netto. W czasie pandemii, mimo przejściowych problemów, biznes był w niezłej kondycji, a spółka podaje, że abonament na jej usługi płaci około 10 tys. klientów.

Pod szyldem Żabki działa ponad 7 tys. prowadzonych przez franczyzobiorców sklepów, głównie w największych miastach. Ich łączne obroty w 2019 r. przekroczyły 10 mld zł. CVC jest trzecim funduszowym właścicielem sieci sklepów, którą ponad 20 temu stworzył znany również z Biedronki Mariusz Świtalski. Fundusz kupił ją w 2017 r., co oznacza, że niedługo powinien zacząć się rozglądać za sposobem wyjścia z inwestycji. Przedstawiciele CVC deklarowali już publicznie, że priorytetową ścieżką powinien być debiut giełdowy.