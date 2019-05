Zaczyna się sezon komunijny i ślubny w Broniszach

Maj to miesiąc, w którym odbywają się komunie, ale także jest wiele ślubów. Najczęściej kupowane są kwiaty cięte o białych, ecru, niebieskich i różowych płatkach.

Kwiaty wykorzystywane są do dekoracji kościołów, sal bankietowych, restauracji i domów.



W grupie kwiatów ciętych poszukiwane o tej porze roku są także rośliny o małych kwiatkach, przeznaczenie na wianki, wianuszki, kwiatowa biżuteria, jak niezapominajki, stokrotki, szafirki, konwalie - poinformowała PAP ekspertka rynku Anna Kaszewiak.



Szafirki kosztują 2,50 zł za mały pęczek, konwalia 3 – 3,50 zł za mały pęczek, stokrotki od 2,50 do 3 zł za mały pęczek, niezapominajki 5 zł za pęczek.



Bardzo popularna jest gipsówka (rodzaj rośliny należącej do rodziny goździkowatych, do której zalicza się około 150 gatunków) i zatrwian (roślina o barwnym kwiatostanie używana często do suchych bukietów) - rośliny używane na wianki, wianuszki i do kompozycji oraz bukietów. Za paczkę gipsówki i zatrwianu zapłacimy 60 złotych.



Róża gałązkowa (biała i różowa, długość 50 cm) – kosztuje 3,50 zł za gałązkę, mieczyki - 5 złotych/szt., jaskier 4 złote/szt., lewkonia 2 – 3 zł/szt., bez 2 – 3 złote/gałązka, irys od 1,4 - 1,6/sztukę, peonie od 6 złotych za gałązkę - wyliczała ekspertka.



Równie chętnie kupowana jest zieleń do dekoracji. Liście hosty - to wydatek 10 złotych za paczkę, asparagus pierzasty kosztuje od 50 groszy do 1,40 za gałązkę, asparagus sprengera - od 70 groszy do 1 złotego za gałązkę, asparagus modrzewiowy od 1 do 2,50 za gałązkę, a asparagus Meyera od 1,50 do 2 złotych za gałązkę.



Przy takich okazjach chętnie kupowane są także flower boxy (kwiaty w pudełku) z przeznaczeniem na kompozycje kwiatowe, ceny takich "pudełek" zaczynają się od 5 zł, ale za te najbardziej okazałe trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych.



Ozdobą stołów komunijnych może być kielich z gąbki, który ozdabiamy żywymi kwiatami. Cena takiego kielicha to 70 złotych. Modne są także różnego rodzaju piki, które dokładamy do bukietów, kompozycji. Cena za opakowanie pików komunijnych 8 – 10 złotych.