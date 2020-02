Pierwsze dane o koniunkturze w krajowym przemyśle w 2020 r. przyniosły wielkie rozczarowanie.

Indeks PMI spadł w styczniu z 48 do 47,4 pkt, wyraźnie poniżej rynkowego konsensu, który zakładał wzrost do 48,4 pkt. Na szczególną uwagę zasługuje deklarowany przez przedsiębiorców poziom zatrudnienia, który w styczniu spadł do najniższego poziomu od października 2009 r. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, podkreśla, że wpływ na koniunkturę mogła mieć epidemia koronawirusa.