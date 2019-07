Zagórski: dalsza rozbudowa infrastruktury i rozwój e-usług

W kolejnej kadencji Ministerstwo Cyfryzacji zamierza m.in. zrealizować założenie podłączenia każdego domu w Polsce do światłowodu oraz rozwijać i integrować e-usługi administracji – mówił w niedzielę na konwencji programowej PiS w Katowicach szef tego resortu Marek Zagórski.

Minister cyfryzacji wskazał, że jego resort ma już rozpoczętą, albo przygotowaną i gotową do realizacji większość tych planów. "Jesteśmy w ostatniej fazie przygotowania dokumentów strategicznych, które pozwolą nam m.in. kontynuować proces przełamywania barier, które mamy w administracji" - zasygnalizował Zagórski.



"To jest Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, to jest Narodowy Plan Szerokopasmowy (bardzo ważne narzędzie do tego, abyśmy rozwijali jeszcze pełniej, abyśmy byli także przygotowani także na sieci nowej generacji) oraz dokumenty odnoszące się do kompetencji cyfrowych czy sztucznej inteligencji" - zaznaczył.



Jak podkreślił, najważniejszym projektem MC w nowej kadencji będzie program Internet dla każdego, czyli pakiet działań zwiększających dostęp do sieci. „Chodzi nam o to, aby każdy budynek w Polsce był przyłączony do sieci światłowodowej. To podstawa do tego, abyśmy mogli mówić o nowoczesnej gospodarce dlatego, że sieć światłowodowa jest najważniejsza jeśli mówimy o gospodarce opartej o dane – i to jest inwestycja na kilkanaście lat: technologie mogą się zmieniać, ale transfer danych poprzez sieć światłowodową zawsze będzie się odbywał” - diagnozował.



„Chcemy też, aby Polacy mieli dostęp do internetu mobilnego. Dzisiaj 86 proc. Polaków korzysta z internetu mobilnego, w związku z tym uruchomimy jeszcze w tym roku program publicznych hot-spotów w każdej gminie – każda gmina dostanie bon na zbudowanie publicznego hot-spotu, aby obywatele szczególnie w małych możliwościach, którzy potrzebują korzystać z hot-spotu mobilnego, mogli to robić za darmo” - wyjaśnił minister.



„Podłączymy także do sieci światłowodowej wszystkie gminne ośrodki kultury i wszystkie ochotnicze straże pożarne – w ramach zagęszczania sieci i podnoszenia możliwości rozwojowych najmniejszych miejscowości w Polsce” - zapowiedział szef MC.



„Zrobiliśmy też projekt gov.pl – cała administracja będzie dostępna w jednym miejscu wraz z kontem obywatela, odmiejscowimy załatwianie spraw urzędowych, realizując zasadę: obywatel załatwia sprawę tam, gdzie mu wygodnie i będziemy realizować zasadę mobile first przy budowie e-usług, czyli wszystkie usługi będziemy budować z myślą o rozwiązaniach mobilnych” - mówił Zagórski.



Ponadto zrealizowany ma zostać program eDoręczeń – co oznacza, że administracja państwowa będzie domyślnie cyfrowa, w tym poprzez usługę zrównującą elektroniczne przekazanie dokumentu z doręczeniem poleconym oraz przekazanie dokumentu elektronicznego z papierowym w procedurach administracyjnych.



„Całą administrację przeniesiemy do chmury, aby było taniej i bezpieczniej, będziemy także rozwijać pakiet deregulacyjny: zlikwidujemy za chwilę takie przeżytki, jak Karta Pojazdu, nalepkę kontrolną czy konieczności zmian tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu samochodu. Za chwilę także nie będzie trzeba wozić ze sobą prawa jazdy – mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się to zrealizować” - zasygnalizował minister.



„Zbudujemy także sieć centrów edukacji cyfrowej działających w każdej gminie i będziemy kontynuowali budowę systemu cyberbezpieczeństwa” - zapowiedział Zagórski.