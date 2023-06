Zagraniczne spółki na zakupach w Polsce. Przejmują start-upy

Przejęcie udziałów lub włączenie spółki w struktury większego podmiotu branżowego to jeden z modeli rozwoju startupowego, technologicznego biznesu. Zyskać próbują i kupujący i sprzedający. Pierwszym akwizycja daje dostęp do nowych technologii lub przyspiesza skalowanie na danym rynku, drugim przynosi zysk i tworzy nowe możliwość rozwoju projektów. Rynek startupowy w kraju rośnie, a wraz z nim zainteresowanie akwizycją młodych biznesów, zarówno ze strony rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw.

Edukacyjne roboty zainteresowały Duńczyków

Najnowszy komunikat duńskiej spółki edtechowej (wprowadzającej nowe technologie do sektora edukacyjnego) Shape Robotics, notowananej na Nasdaq First North Growth, informuje o podpisaniu listu intencyjnego, który otwiera drogę do włączenia w jej struktury polskiej firmy Skriware. Spółka znad Wisły stworzyła „laboratorium edukacyjne” bazujące na druku i modelowaniu 3D, robotach edukacyjnych, narzędziach do programowania i e-platformie dla nauczycieli. Zakres jej działalności jest więc dość zbieżny z profilem Shape Robotics. Fuzja dałaby możliwość Shape Robotics wejścia na rynek edtech w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce z produktów i usług Skriware – w różnej formule – korzysta ponad 4 tys. szkół, za granicą kilkaset pierwszych instytucji edukacyjnych. Firma w ubiegłym roku wypracowała ponad 23 mln zł przychodów, a wskaźnik EBITDA wyniósł ok. 3 mln zł. Wstępna, niewiążąca wycena polskiej spółki wynosi między 5,8 a 6,4 mln EUR.

- Skriware zostanie w całości włączone w struktury Shape Robotics - będzie działać jako spółka-córka. Marka Skriware jest już dobrze rozpoznawalna na polskim rynku, zostanie więc utrzymana. W ramach transakcji właściciele Skriware obejmą akcje Shape Robotics. Fuzja pozwoli na obsługę dużych zamówień i kontraktów, umożliwi także zwiększenie sprzedaży i działań promocyjnych na świecie. Poza Polską spółka Skriware jest dostępna w 21 krajach, m.in. Irlandii, Słowacji, Czechach, Łotwie, Litwie, a także na Bliskim Wschodzie – wyjaśnia Karol Górnowicz, prezes Skriware.

Biznes w strukturach kanadyjskiego partnera

W ostatnich dniach ogłoszony został również plan przejęcia firmy Braight (wcześniej pod nazwą epeer) przez kanadyjską Kings Entertainment (prowadzenie loterii, kasyn i zakładów sportowych, e-gry) notowaną na Toronto Stock Exchange. „Częścią transakcji, której celem jest m.in. stworzenie holdingu spółek AI, jest emisja akcji, po których wyemitowaniu spółka osiągnie przewidywaną wartość ok. 85 mln zł. W zarządzie firmy zasiądzie dotychczasowy prezes Braighta Maciej Jarząb” – podano w komunikacie.

Okiem inwestora Jak nie pozostać technologicznie w tyle Piotr Danielewicz menedżer inwestycyjny YouNick Mint Polskie start-upy zyskują coraz większe uznanie na rynku jako atrakcyjne źródło innowacyjnych technologii i perspektywicznych rozwiązań biznesowych. Są one postrzegane jako dynamiczne i kreatywne przedsiębiorstwa, które nie tylko generują wartość, ale także przyciągają inwestorów. W obliczu niepewności wynikającej z sytuacji geopolitycznej i dokonującej się dzięki sztucznej inteligencji rewolucji, dla wielu dużych graczy akwizycje stanowią szansę, by nie pozostać z tyłu i nie podzielić losu tych, którzy w przeszłości nie potrafili dostosować się do dużych zmian. Nikt nie chce być kolejną Nokią czy Kodakiem.

Rozwój Braighta, specjalizującego się w technologii automatycznej oceny zdolności kredytowej w oparciu o dane behawioralne, wcześniej był finansowany przez polski fundusz Carlson Evig Alfa, czeski Lighthouse Ventures i Tarasa Pylypiuka, anioła biznesu z Ukrainy.

- Pierwsza oferta zakupu firmy pojawiła się ponad rok termu. Wówczas koncentrowaliśmy się na rozwoju Braighta w oparciu o fundusze venture capital i naszą sprzedaż. Wiele w naszym biznesie zmieniło się po agresji Rosji i to nie tylko z powodu aktywności naszego kijowskiego oddziału. Kanadyjska oferta akwizycji Braighta miała znacznie lepszy “timing“ i posiadała atuty, nad którymi trudno było się nie pochylić – przejęcie komentował Maciej Jarząb.

Właściciela zmienia także polski fintech Novelpay. Firma zostanie włączona do francuskiej grupy Market Pay (dystrybutor PAX-a, twórca oprogramowania na terminale tejże marki). Partnerzy do integracji mają wspólnie rozwijać nowe rozwiązania płatnicze dla sklepów – trafią do europejskich klientów Market Pay.

Pełny pakiet udziałów w rodzimym start-upie PsiBufet, produkującym świeże posiłki dla psów, w kwietniu nabyła brytyjska spółka Butternut Box działająca międzynarodowo w tym samym segmencie. Polską firmę wcześniej wspierała w roli inwestora. Argumentem za akwizycją była możliwość budowy hubu nad Wisłą, a także dobre wyniki finansowe - PsiBufert w 2022 r. miał ok. 20 mln zł przychodów, a od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r. liczba jego klientów wzrosła trzykrotnie.

Okiem eksperta Sprzedaż firm na wczesnym etapie rozwoju Aleksander Mokrzycki wiceprezes PFR Ventures Liczba exitów na polskim rynku jest ściśle powiązana z horyzontem inwestycyjnym, który jest wspólny dla znaczącego grona polskich funduszy VC korzystających ze środków unijnych. Spodziewamy się, że po 2024 na rynku pojawi się więcej informacji o wyjściach z transakcji. Wśród wyjść z transakcji z ostatnich lat uwidoczniają się ograniczone możliwości i umiejętności polskich przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania międzynarodowych inwestorów. Barierą jest również bardzo mała grupa lokalnych funduszy zainteresowanych rundami A+. W związku z tym wiele firm decyduje się na sprzedaż większości udziałów na wciąż stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. Spółki te trafiają np. do dużych firm z regionu (tak jak w przypadku Samito i QR Tag) lub są przejmowane przez zagranicznych konkurentów (przykład spaceOS i Novelpay). Jednocześnie obserwujemy istotną zmianę na rynku w zakresie transparentności – fundusze chętniej informują o parametrach transakcji. Może to przekonywać nowe osoby do inwestowania w tę klasę aktywów.

Aktywność akwizycyjna na krajowym rynku

W tym roku akwizycji z udziałem polskich spółek było znacznie więcej. Na zakupy wybrało się np. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (sektor płatności bezgotówkowych). W efekcie skład właścicielski zmieniła firma QRtag wdrażająca rozwiązania lojalnościowe dla sklepów. Z transakcji zadowoleni byli również inwestorzy QRtag - fundusz venture capital YouNick Mint i Aligo VC.

– Cieszymy się, że spółka QRtag znalazła się w strukturach PeP - to kolejny kamień milowy na drodze w strategicznym dla nas kierunku - komentował Mateusz Nowak, dyrektor ds. strategii i M&A w Grupie Polskie ePłatności.

Akwizycyjnie w tym roku aktywna była również Wirtualna Polska - kupiła system Samito (automatyzacja marketingu dla sklepów internetowych). Transakcja została sfinalizowana w maju 2023 r. Nie ujawniono jej wartości.