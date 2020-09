Kampania #testujeMY: możemy przeprowadzać nawet 4000 testów na koronawirusa dziennie

Epidemiolodzy zgodnym głosem twierdzą, że najlepszym sposobem walki z pandemią jest przeprowadzanie testów na jak najszerszą skalę. W szczególności badać należy pracowników służby zdrowia i personel zapewniający opiekę chorym Dzięki kolejnemu automatowi do izolacji DNA, Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA mają możliwość przeprowadzania nawet do 4 000 testów dziennie. To największa przepustowość diagnostyczna w Polsce. Choć możliwości są, nadal nie wykorzystuje się ich w pełni.