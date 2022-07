Zapewniamy firmom realne wsparcie w procesie transformacji cyfrowej

Obecne realia wymuszają na biznesach nieustanne zmiany w sposobie pracy czy komunikacji. Nie da się uciec przed digitalizacją, co sprawia, że coraz więcej firm otwiera się na innowacyjność. Głównym wyzwaniem współczesnych przedsiębiorstw stał się transfer technologii cyfrowych do biznesu. Najważniejszym elementem tego procesu jest odpowiednio dobrana i przemyślana strategia. O tym, jak skutecznie wdrażać nowoczesne rozwiązania oraz jak budować sukces oparty na zaufaniu, mówi Andrzej Szajna – Deputy CEO & Chief Digital Officer w Digital Technology Poland.

Andrzej Szajna, Deputy CEO & Chief Digital Officer w Digital Technology Poland.

Jesteście wiodącą firmą oferującą usługi w zakresie programowania i sprzętu. W jaki sposób pomagacie swoim klientom?

Naszą misją jest transformacja cyfrowa przedsiębiorstw. Pandemia COVID-19 sprawiła, że digitalizacja dla wielu firm, a wręcz całych branż, stała się kwestią ich rynkowego być albo nie być. Technologiczna rewolucja zaczęła się już dawno i w tym momencie jest to proces nie do zatrzymania. Jednak nie sztuką jest kupić maszyny i oprogramowanie z górnej półki. Klucz do sukcesu to złożenie tych elementów w taki sposób, by przynosiły realne korzyści biznesowe. Właśnie dlatego firmy potrzebują fachowego wsparcia w transformacji cyfrowej, a my jesteśmy w stanie pomóc im w kontynuowaniu lub rozpoczęciu tej przygody, w zależności od potrzeb. Nasza przewaga polega na tym, że poza usługami doradczymi możemy zaoferować klientom również praktyczne rozwiązania. Rozbudowany zespół ekspertów pozwala nam na realizowanie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień od projektu do gotowego produktu. Zaczynamy od pomysłu i doradztwa, przez badania, rozwój i certyfikację, aż po wprowadzenie produktu na rynek wraz z jego utrzymaniem. Warto jednak pamiętać, że transformacja cyfrowa nie polega tylko na zakupie nowych urządzeń, ale często na odpowiedniej konfiguracji i customizacji parku maszynowego, czym również zajmujemy się na co dzień. Doświadczenie Digital Technology Poland (DTP – red.) w obszarze software i hardware przekłada się na szersze spojrzenie na proces transformacji.

Na tym zagadnieniu skupiliśmy się, prezentując nasze produkty i usługi podczas największych na świecie targów technologicznych Hannover Messe 2022, które odbyły się na przełomie maja i czerwca. Tam po raz pierwszy zaprezentowaliśmy się oficjalnie jako członek Friedhelm Loh Group (FLG – red.) na wspólnym stoisku wraz z innymi firmami z grupy FLG: Rittal, Eplan, German Edge Cloud i Cideon. To była dobra okazja do przedstawienia DTP jako silnego partnera i eksperta w dziedzinie transformacji cyfrowej.

Co pokazaliście podczas tegorocznego Hannover Messe?

Odwiedzający stoisko DTP mogli zapoznać się m.in. z Digitalization COMPASS, na-szą autorską, kompleksową usługą służącą do wielowymiarowej oceny poziomu cy-fryzacji przedsiębiorstw. Polega ona na tym, że badamy przepływ informacji i da-nych, poziom cyberbezpieczeństwa oraz stan infrastruktury. Na tej podstawie jeste-śmy w stanie wskazać tzw. wąskie gardła (procesy ograniczające wielkość produkcji i hamujące inne czynności w łańcuchu ściśle powiązanych ze sobą stanowisk, które utrudniają funkcjonowanie – red.) oraz wytypować obszary z największym potencja-łem do transformacji cyfrowej. Pracujemy nad tym już od dłuższego czasu. Aktualnie jesteśmy w ostatniej fazie przygotowań i myślę, że Digitalization COMPASS nieba-wem pojawi się na rynku.

Profesorowie Janusz Szajna i Friedhelm Loh oraz Andrzej Szajna podczas Hannover Messe 2022.

Zaprezentowaliśmy również nasz autorski system do predykcyjnego utrzymania ru-chu w zakładach produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej analityki opar-tej na sztucznej inteligencji oraz architektury oprogramowania w chmurze, system pozwala między innymi na zdalną diagnostykę urządzeń, bieżące wskazywanie ano-malii w ich działaniu czy określenie prawdopodobnych miejsc awarii, co z pewnością nie tylko skraca czas naprawy maszyn, ale i zmniejsza koszty utrzymania.

Przedstawiacie się jako firma, która jest na bieżąco z trendami technologicznymi. W jaki sposób przekłada się to na waszą codzienną pracę?

Pracujemy z najnowocześniejszymi technologiami i narzędziami, aby na co dzień rozwiązywać skomplikowane zagadnienia dla bardzo wymagających klientów. Konkurencyjność rynku sprawia, że należy wysoko stawiać sobie poprzeczkę, aby się wyróżnić. Sięgamy po sprawdzone rozwiązania, związane z Przemysłem 4.0, takie jak: Cloud, sztuczna inteligencja, Big Data, rozszerzona rzeczywistość, automatyka czy robotyka.

Rozwiązania oparte na technologii Cloud to absolutna podstawa w procesie transformacji cyfrowej. Przeniesienie danych do chmury gwarantuje szybki dostęp do nich bez względu na miejsce i czas wykonywanej pracy, a także pozwala na gromadzenie i archiwizowanie ich w przejrzysty sposób. Wykorzystywanie technologii chmurowych sprawia, że aplikacje są bardziej skalowalne, niezawodne, ekonomiczne i bezpieczne. Dzięki zespołowi ekspertów DTP gwarantuje wsparcie na każdym etapie realizacji projektu z wykorzystaniem technologii chmurowych. Od zaprojektowania architektury, wdrożenia i migracji danych, poprzez rozwój, utrzymanie, aż po optymalizację kosztów infrastruktury.

Innowacyjne projekty DTP.

W centrum naszych zainteresowań technologicznych znajduje się również sztuczna inteligencja (AI – red.). Pozwala ona na zautomatyzowanie wielu procesów, których dotychczas nie można było poddać takim działaniom, co przekłada się na oszczędność czasu i środków. AI umożliwia również tworzenie zaawansowanych analiz i prognoz. Nowoczesne fabryki Przemysłu 4.0 to miejsca, gdzie sztuczna inteligencja może mieć szerokie zastosowanie, od wsparcia operacji produkcyjnych (jak np. montaż) przez analizy obrazu w procesie kontroli jakości, po prognozowanie i diagnostykę zagrożeń w przyszłości. AI zajmuje ważne miejsce wśród technologii, które zrewolucjonizują świat biznesu. Zauważamy, że firmy, które zainwestowały w digitalizację procesów biznesowych i technologicznych, już dziś osiągają realne korzyści. Przykładowo szybszy montaż, krócej trwająca inspekcja serwisowa czy odciążenie operatorów i sprawniejsza kontrola jakości.

Jak „od kuchni” wygląda wasz rozwój?

Dla DTP od samego początku ważna jest współpraca z ośrodkami badawczymi i akademickimi, co uważamy za naszą charakterystyczną cechę. Na co dzień współ-pracujemy m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Uniwer-sytetem Zielonogórskim oraz jednym z najbardziej renomowanych niemieckich ośrodków - Instytutem FRAUNHOFER. Ponadto nasza wieloletnia praca w dziedzinie cyfryzacji oraz innowacyjnego software i hardware sprawiła, że w listopadzie 2021 roku dołączyliśmy do rodziny Friedhelm Loh Group – światowego giganta w dziedzi-nie technologii, ze sztandarowymi firmami Rittal i EPLAN, posiadającego prawie 100 oddziałów na całym świecie. Owocne partnerstwo, rozpoczęte w 2015 roku, w tym strategiczne od roku 2019, od końca 2021 roku kontynuowane jest już w ramach jednej grupy. Realizujemy topowe projekty, działając głównie na rynkach zagranicz-nych. Jako część grupy FLG współpracujemy z inżynierami z innych krajów, którzy chętnie korzystają z naszej wiedzy i doświadczenia. Uczestniczymy w rozwijaniu eu-ropejskich projektów. Innowacyjne projekty DTP doczekały się już dwóch patentów, a na dwa kolejne czekamy. Artykuły naukowe napisane przez naszych pracowników opublikowano w wielu renomowanych czasopismach i wydawnictwach, takich jak El-sevier, Springer czy MDPI. Warto też wspomnieć, że pomysły DTP zostały docenio-ne już kilka lat temu, dokładnie w 2017 roku, kiedy jako jedna z 5 polskich firm mo-gliśmy zaprezentować nasze autorskie rozwiązania przed kanclerz Niemiec Angelą Merkel i premier Polski Beatą Szydło, na oficjalnej ceremonii otwarcia targów Hannover Messe.

Sukcesy pokazują, że zaledwie w kilka lat staliście się przedsiębiorstwem do-cenianym na arenie międzynarodowej. Jak to wszystko się zaczęło?

Droga, którą przeszliśmy i którą podążamy, rozpoczęła się od prof. Janusza. C. Szajny, prezesa i jednego z założycieli Digital Technology Poland. Wcześniej był on współzałożycielem, a w latach 1995–2012 prezesem ADB Polska. Pod jego kierow-nictwem zespół badawczo-rozwojowy ADB rozrósł się z czteroosobowej grupy do zespołu ponad 500 osób. Powstanie DTP zostało zainicjowane przez prof. Janusza Szajnę w 2013 roku. Początkowo był to kilkuosobowy skład, który dzięki dynamicz-nemu rozwojowi rozrósł się do firmy zatrudniającej blisko 200 ekspertów. Główna siedziba DTP znajduje się w Zielonej Górze. Poza tym mamy biura w Poznaniu i Warszawie, a także w Hildesheim w Niemczech.

Siedziba DTP w Zielonej Górze.

Prof. Janusz Szajna jest postacią niejednokrotnie docenianą za swoje działania w świecie biznesu. W 2004 roku otrzymał tytuł „Przedsiębiorca Roku” od Ernst & Yo-ung. Został nagrodzony za „Umiejętne wykorzystanie polskiej myśli technicznej na rynkach międzynarodowych”. Ponadto był założycielem i pierwszym dyrektorem In-stytutu Informatyki i Elektroniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej, przekształconej później w Politechnikę Zielonogórską. Aktualnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Zielono-górskim. Prof. Szajna to postać, która udowadnia, że nauka może być silnym fun-damentem dla rozwoju przedsiębiorstw i gwarancją sukcesu.

Rozwój waszej firmy oraz synergia biznesu z nauką są idealnym przykładem, jak można odnosić sukcesy. Jakie ruchy planujecie wykonać w najbliższym czasie, by wzmocnić swoją pozycję?

Działalność na rynku najnowszych technologii wiąże się z nieustannym udoskonala-niem własnych umiejętności. W związku z tym stawiamy na rozwój. Budujemy nowe zespoły i oddziały, aby jak najlepiej sprostać wysokim wymaganiom rynku. Wielką uwagę przykładamy do inwestowania w naszych pracowników i zapewnienia im naj-lepszych warunków pracy i nauki. Stworzyliśmy autorski program szkolenia inżynie-rów oprogramowania – prawdopodobnie najlepszy na świecie program edukacyjny w tej tematyce. Jesteśmy pomysłodawcą cyklicznych spotkań developerów pod nazwą Software is COOL, na których dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Opiekunem naukowym tego wydarzenia jest prof. Krzysztof Diks – legenda polskiej informatyki, trener mistrzów świata w programowaniu zespołowym i inicjator pierwszego interne-towego konkursu programistycznego Pogromcy Algorytmów, który obecnie odbywa się pod nazwą Potyczki Algorytmiczne. Ostatnio zorganizowaliśmy specjalną edycję Software is COOL skierowaną do najmłodszych, gdzie postanowiliśmy zaszczepić w nich zamiłowanie do programowania. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, bo przed nami kolejne innowacyjne projekty, którymi – mam nadzieję – już niedługo bę-dziemy mogli się pochwalić.

Rozmawiał A.M.

Materiał powstał we współpracy z DTP