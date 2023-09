Zarabiaj więcej na swoim portfelu dzięki Wypożyczaniu akcji

Budując portfel z Saxo Bankiem, możesz zwiększyć zyski dzięki naszej nowej usłudze Wypożyczania akcji. To, elastyczny i prosty sposób na dodatkowe zarabianie na akcjach i funduszach ETF.

To proste

Po prostu aktywuj usługę, a my spróbujemy wypożyczyć akcje w Twoim imieniu

Elastyczne rozwiązanie

Aktywuj lub dezaktywuj wypożyczanie akcji w dowolnej chwili

Masz nad wszystkim kontrolę

Swoje akcje możesz sprzedać w dowolnym momencie

Rzeczywiste wypożyczenia akcji/funduszy ETF zależą od aktualnego zapotrzebowania na rynku. Aktywowanie usługi nie gwarantuje wypożyczeń ani przychodów.

Ile możesz zarobić?

Wypożyczanie akcji może zapewnić dochód pasywny przez cały okres wypożyczenia. Konkretna stawka oprocentowania zależy od tego, które akcje są wypożyczane, i może zmieniać się w czasie.

Wynagrodzenie za wypożyczenie akcji, na które jest duży popyt i które są trudne do pożyczenia na rynku, będzie oczywiście wyższe.

Tutaj przedstawiono przykłady oprocentowania, jakie uzyskali nasi klienci, wypożyczając akcje, na które jest największy popyt.

Najpopularniejsze akcje Wypożyczanie akcji - oprocentowanie

Beyond Meat Inc. 21.10%

AMC Entertainment Hold Inc. 74.10%

SAS AB 34.00%

ExpreS2ion Biotech Holding AB 14.50%

Fastned 24.00%

Podane zwroty to stawki oprocentowania w ujęciu rocznym wypłacone klientom w lipcu 2023 r. Stawek nie należy uznawać za wiarygodny wskaźnik przyszłych zwrotów.

Czym jest wypożyczanie akcji?

Wypożyczanie akcji to usługa, za pośrednictwem której udostępniasz swoje akcje i fundusze ETF do pożyczania innym uczestnikom rynku. Czasami na rynku jest bardzo duży popyt na pewne akcje, więc jeśli je posiadasz, możesz dodatkowo zarobić, wypożyczając je. Najlepsze jest to, że te akcje nadal należą do Ciebie — nadal będą figurować w Twoim portfelu, będziesz otrzymywać płatności odpowiadające dywidendom i możesz je sprzedać, kiedy tylko zechcesz. Tak więc oprócz możliwości dodatkowego zysku nic się dla Ciebie nie zmienia.

Jak to działa?

Załóżmy, że posiadasz akcje firmy ACME Corp — na te akcje jest obecnie duży popyt więc płatność za wypożyczenie wynosi 24% rocznie. Jeśli na rachunku aktywowano Wypożyczanie akcji, udostępnimy je uczestnikom rynku, którzy będą płacić odsetki za każdy miesiąc pożyczenia Twoich akcji.

Dzielimy płatności pół na pół, co oznacza, że wypożyczając akcje ACME Corp, zarabiasz 12% rocznie. Ten dodatkowy dochód jest wpłacany na rachunek pod koniec każdego miesiąca, a wszystkie szczegóły są widoczne na platformie, w sekcji dotyczącej wypożyczania akcji. Mimo że aktywacja usługi nie gwarantuje wypożyczeń ani przychodów (ponieważ faktyczne wypożyczanie akcji zależy od aktualnego popytu na rynku), zajmujemy się całym procesem wypożyczania za Ciebie, dzięki czemu jest on naprawdę korzystny dla obu stron.

Po aktywacji Wypożyczania akcji nadal ponosisz ryzyko związane z wartością rynkową wszelkich wypożyczonych akcji/ETF. Jeśli więc cena wypożyczonych akcji wzrośnie lub spadnie, będzie to odzwierciedlone w wartości konta, tak samo jak w przypadku, gdyby akcje nie zostały wypożyczone.