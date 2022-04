Zarządzanie aktywami w czasach dużej niepewności

W jaki sposób inwestować korporacyjne nadwyżki finansowe, z jakich rozwiązań dostępnych na rynku warto skorzystać i które z nich w możliwie najbardziej optymalny sposób łączą szybki dostęp do pieniędzy wraz ze wzrostem wartości posiadanego kapitału? Pytania te nabierają szczególnej wagi w dobie niepewnej sytuacji geopolitycznej, rosnącej inflacji oraz w kontekście przewidywanego przez wielu ekonomistów spowolnienia gospodarczego.

Maciej Jankowski dyrektor Zespołu Klientów Prestiżowych Skarbiec TFI Jacek Janiuk

Bezpieczeństwo oraz płynność posiadanych środków finansowych mają kluczowe znaczenie dla każdej działalności biznesowej. Skuteczne zarządzanie zasobami finansowymi firmy nie musi się jednak ograniczać wyłącznie do rachunku bankowego będącego rezerwuarem gotówki na bieżące potrzeby czy tradycyjnych depozytów. Jednym z dodatkowych alternatywnych rozwiązań mogą być inwestycje w obligacje skarbu państwa.

W sprawnym poruszaniu się na rynku długu przedsiębiorców wspierają eksperci zatrudnieni m.in. w towarzystwach funduszy inwestycyjnych i tworzący usługę zarządzania aktywami. Rozwiązanie to dedykowane jest tym podmiotom, które akceptując pewien poziom ryzyka związany z inwestycjami na rynkach kapitałowych, gotowe są na przykład przeznaczyć część swoich zasobów na zakup papierów skarbowych gwarantowanych przez skarb państwa (warto w tym miejscu podkreślić, że obecnie obligacje skarbowe są dość atrakcyjne z uwagi na kilka kwestii: mocną ich przecenę spowodowaną wysoką inflacją, wybuch wojny na Ukrainie, a także rosnące odsetki – na przykład rentowność obligacji skarbowych z terminem zapadalności przypadającym za 3, 5 czy 7 miesięcy pod koniec kwietnia 2022 r. wynosiła ok. 5 proc. w ujęciu rocznym).

Wybierając usługę zarządzania aktywami, należy też zwrócić uwagę na kilka innych kwestii. Z punktu widzenia klienta bardzo ważne jest elastyczne podejście do terminów zakończenia konkretnej inwestycji.

Równie istotny jest stały monitoring procesu inwestycyjnego. Każdy klient usługi zarządzania aktywami uzyskuje pełne informacje co do pakietów obligacji tworzących jego portfel, otrzymuje też dostęp do aktualnych wycen inwestycji.

Usługę zarządzania portfelami w Skarbiec TFI tworzą m.in. strategie indywidualne i siedem portfeli modelowych z różnym udziałem funduszy akcyjnych, mieszanych i dłużnych, a inwestycje są możliwe na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym.

