Zaskakująca decyzja Chin w sprawie stóp procentowych

Chiny obniżyły w poniedziałek roczną referencyjną stopę oprocentowania kredytów, ponieważ władze starają się zintensyfikować wysiłki w celu pobudzenia popytu na kredyty. Państwo Środka zaskoczyło jednak rynki, utrzymując pięcioletnią stopę procentową na niezmienionym poziomie w obliczu szerszych obaw o szybko słabnącą walutę – podaje agencja Reuters.

Ożywienie w drugiej co do wielkości gospodarce świata straciło impet z powodu pogłębiającego się kryzysu na rynku nieruchomości, słabych wydatków konsumpcyjnych i spadającego wzrostu akcji kredytowej, co dodatkowo przemawia za tym, by władze uruchomiły więcej bodźców politycznych.

Jednak, twierdzą niektórzy analitycy, presja na spadek juana oznacza, że Pekin ma ograniczone pole do głębszego złagodzenia polityki monetarnej, ponieważ dalsze zwiększanie się różnic w rentowności Chin w stosunku do innych głównych gospodarek może wywołać wyprzedaż juana i ucieczkę kapitału.

Jednoroczna główna stopa procentowa kredytu została obniżona o 10 punktów bazowych do 3,45 proc. z 3,55 proc. poprzednio, podczas gdy pięcioletnia LPR pozostała na poziomie 4,20 proc.

W ankiecie przeprowadzonej przez agencję Reuters wśród 35 obserwatorów rynku wszyscy uczestnicy przewidywali obniżki obu stóp. Obniżka stopy rocznej o 10 pb była mniejsza niż oczekiwana przez większość respondentów obniżka o 15 pb.

Kurs juana spada na początku poniedziałkowego handlu do poziomu 7,3078 za dolara, w porównaniu z poprzednim zamknięciem na pułapie 7,2855 USD, podczas gdy referencyjny indeks Shanghai Composite i indeks blue chipów CSI 300 również spadły.

W tym roku kurs juana stracił prawie 6 proc. w stosunku do dolara, stając się jedną z najgorzej radzących sobie walut azjatyckich.