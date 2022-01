fot. Russian Look via ZUMA Wire / Forum

W sprawie NS2 jest wciąż wiele do zrobienia w kwestii zaległych procedur. „Można szybko zauważyć, że w pierwszej połowie roku raczej nie da się tego załatwić” – oświadczył Homann.

Utworzenie niemieckiej spółki zależnej Nord Stream 2 AG spełnił wymagania Federalnej Agencji ds. Sieci (Bundesnetzagentur), konieczne do prowadzenia certyfikacji. Nowa firma dystrybuująca gaz - Gas for Europe GmbH z siedzibą w Schwerinie - ma złożyć dokumenty niezbędne do kontynuacji procesu certyfikacji „w jak najkrótszym czasie”.

W tle procedury certyfikacyjnej stoi dyrektywa UE, stanowiąca, że eksploatacja gazociągu i dystrybucja oraz sprzedaż gazu muszą być rozdzielone. „Formalnie jedynym udziałowcem Nord Stream 2 AG jest rosyjski koncern gazowy Gazprom” – podkreśla „Die Welt”.

Jak zauważa gazeta, spółka Nord Stream 2 AG z siedzibą w Zug w Szwajcarii wystąpiła wcześniej do Federalnej Agencji ds. Sieci o certyfikację jako niezależny operator. Agencja wstrzymała jednak postępowanie w listopadzie 2021 roku, wskazując, że operatorem sieci transportowej powinna być spółka prawa niemieckiego.