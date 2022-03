Zaufanie konsumentów w USA nieoczekiwanie wzrosło w marcu

Indeks zaufania konsumentów Conference Board wzrósł ze 105,7 pkt w lutym (odczyt skorygowany w dół ze 110,5 pkt) do 107,2 pkt w marcu.

Analitycy ankietowani przez Bloomberga spodziewali się odczytu na poziomie 107,2 pkt.

Wskaźnik bieżących warunków wzrósł do 153 pkt, czyli najwyższego poziomu od czerwca ubiegło roku. Z kolei indeks oczekiwań, który odzwierciedla sześciomiesięczne perspektywy, spadł do 76,6 pkt. To najniższy odczyt od 2014 roku.

Stałe wzrosty na rynku pracy spowodowały, że zatrudnienie w niektórych sektorach powróciło już do poziomu sprzed pandemii, co pozytywnie wpłynęło na amerykańskie gospodarstwa domowe.

Najnowsze rządowe dane na temat inflacji zostaną opublikowane w czwartek, a na temat zatrudnienia w piątek.